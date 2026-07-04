Així és 'Ràdio Andorra', el nou espectacle de Cirque du Soleil que només es podrà veure aquest estiu
Un viatge musical durant l'Europa de postguerra amb música en directe, que es podrà veure fins al 2 d'agost
Marc Codinas (ACN)
La companyia canadenca Cirque du Soleil ha estrenat aquest divendres a Andorra el seu nou espectacle, ‘Ràdio Andorra’, un viatge musical que recorre les èpoques en què les ones de ràdio anaven carregades de swing, jazz i rock, des dels anys 30 fins als 80. La producció, amb 28 artistes a l'escenari i música en directe, rendeix homenatge a l'emissora que va connectar el Principat amb la resta d'Europa --i inclús l'Àfrica-- durant la postguerra. Les entrades d'aquesta edició ja s'han venut a 44 nacionalitats i els veïns i veïnes d'Andorra ja van poder gaudir d'una preestrena la nit de dijous. ‘Ràdio Andorra’ es podrà veure fins al 2 d'agost, quan abaixarà el teló amb un total de 22 representacions.
L'espectacle proposa un recorregut per diferents escenaris de l'Europa de postguerra a través de la història de Gloria i Lasso, els seus protagonistes, que viatgen fins a trobar-se a Andorra. La producció s'inspira en les cartes que els oients de Ràdio Andorra enviaven a l'emissora als anys quaranta per demanar cançons i dedicar-les als seus éssers estimats.
Dansa, música, acrobàcies i foc es combinen en un muntatge que beu del jazz, el swing i l'estètica dels cabarets, amb influències orientals i una posada en escena acolorida. L'espectacle inclou diversos números acrobàtics creats especialment per a l'ocasió, d'estrena mundial, amb disciplines que no s'havien vist mai en cap dels 13 espectacles que Cirque du Soleil ha estrenat fins ara a Andorra.
Un repte creatiu
La directora creativa de ‘Ràdio Andorra’, Émilie Therrien, ha explicat que l'espectacle representa “una gran oportunitat d'experimentar amb nous conceptes any rere any”. Segons Therrien, l'univers narratiu sobre el qual s'assenta la producció “és molt ric, i ens ha permès crear un món únic a través del circ”.
La directora creativa ha reconegut que el procés ha comportat un repte important, tot i que “ens agraden els reptes, ja que estar en contacte amb noves disciplines és una manera d'expressar el nostre art”.
L'equip ha treballat en la producció durant pràcticament un any. Des del juliol passat van començar a definir l'argument i, posteriorment, l'esquelet acrobàtic de l'espectacle. En total, hi participen 28 artistes a l'escenari, amb el suport d'un equip tècnic de producció de 13 persones.
Desestacionalitzar el turisme
El director general d'Andorra Turisme, Betim Budzaku, ha recordat que la col·laboració amb Cirque du Soleil, que ja compta catorze anys, va néixer amb l'objectiu de desestacionalitzar el turisme i atraure visitants durant el mes de juliol, “quan abans era temporada baixa”. "Ha estat decisiu per consolidar el juliol com un dels mesos més forts de l'any a nivell turístic", ha dit Budzaku, que ha afegit que, des del 2013, el nombre de pernoctacions turístiques aquest mes ha passat d'unes 175.000 a més de 383.000 l'any passat, i això suposa un increment del 120%. Budzaku ha explicat que en cada edició es busca un element diferenciador vinculat a Andorra, sigui la natura, la història o altres trets del país. “Cirque du Soleil crea afició, com un equip de futbol”, ha afirmat Budzaku.
Pel que fa a la temàtica d'aquesta obra, Budzaku ha explicat que l'edifici on s'allotjava Ràdio Andorra es va construir als anys trenta i va tenir un paper que anava més enllà de la simple emissió radiofònica durant la Segona Guerra Mundial, ja que el senyal arribava a sintonitzar-se fins i tot a Sud-àfrica. L'emissora, molt centrada en les persones, va tancar definitivament als anys vuitanta.
Una ocupació que supera el 90% any rere any
Budzaku ha assenyalat que l'espectacle supera, edició rere edició, el 90% d'ocupació. En la mateixa línia, segons les enquestes de l'edició passada, el 70% dels visitants internacionals van afirmar que l'espectacle era el principal motiu del seu viatge al Principat, el 79% asseguraven que repetirien l'experiència i l'estada mitjana es va situar en 2,5 nits. En aquest sentit, el show de Cirque du Soleil s'ha consolidat com un dels grans motors turístics de l'estiu al país i es calcula que l'edició anterior va deixar un impacte econòmic de més de 18,3 milions d'euros, gràcies principalment al públic internacional.
En aquesta ocasió, l'estrena ha comptat amb la venda de 3.000 entrades. Els veïns i veïnes d'Andorra ja van poder gaudir d'una preestrena la nit de dijous. ‘Ràdio Andorra’ es podrà veure fins al 2 d'agost i clourà amb un total de 22 representacions.
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