Un concert amb peces inèdites rescatades d'arxius barcelonins obre el 15è FeMAP a la Seu d'Urgell
L'Ensemble Barcelona Comtal estrena 'Petites joies de la catedral de Barcelona' a la catedral romànica de Santa Maria
Marc Codinas (ACN)
El Festival de Música Antiga dels Pirineus (FeMAP) ha obert aquest divendres a la nit la seva 15a edició a la catedral de Santa Maria de la Seu d'Urgell amb un concert amb peces inèdites d'estil barroc rescatades d'arxius barcelonins. L'Ensemble Barcelona Comtal ha estrenat ‘Petites joies de la catedral de Barcelona’, una producció pròpia del certamen fruit de la recerca del musicòleg Bernat Cabré en biblioteques i arxius de la ciutat de Barcelona.
L'escenari ha estat la catedral de Santa Maria de la Seu d'Urgell, l'única catedral romànica que es conserva a Catalunya. Hi ha actuat l'Ensemble Barcelona Comtal, un grup constituït expressament per a aquesta producció i integrat per la soprano Marta Esteban, els violinistes Marieta Gil i Ignacio Ramal, el violoncel·lista Guillermo Turina i la clavicembalista Eva del Campo.
El músic Alfons Pérez, que aquest any ha iniciat el relleu en la direcció del festival respecte de Josep Maria Dutrèn, ha situat la producció pròpia com un dels trets distintius del FeMAP. Ha matisat que no es tracta de material nou —impossible, tractant-se de música antiga—, sinó de peces rescatades de l'oblit o que no s'havien interpretat mai en directe.
Enguany, aquesta tasca ha recaigut en el musicòleg Bernat Cabré, que ha resseguit biblioteques i grans arxius de la capital catalana, entre els quals la Biblioteca Nacional de Catalunya, l'arxiu de la mateixa catedral barcelonina i el de Santa Maria del Pi. El resultat és un repertori emmarcat en el barroc musical, amb autors catalans i estrangers, on conviuen noms d'influència italiana com Francesc Valls, nascut al Principat, amb peces d'autoria anònima.
Bona resposta del públic i venda d'entrades
Al capdavant de la direcció, Pérez ha definit el seu objectiu com un equilibri entre continuïtat i renovació. Vol "mantenir tot el que està bé, donant-li continuïtat" al mateix temps que vol fer-lo créixer amb "noves idees o oportunitats" vinculades a la "música antiga i els concerts en directe en espais singulars del Pirineu". El nou director del festival ha apuntat també que diversos concerts d'aquesta edició s'acosten a l'exhauriment d'entrades, amb públic vingut de fora de Catalunya ---inclòs el País Basc-- des del mateix dia que es van posar a la venda. Segons ha explicat, els paquets turístics que ofereix el festival hi tenen un paper clau, en permetre als visitants desentendre's de la logística del viatge i centrar-se a gaudir de la programació.
Durant l'acte inaugural, l'alcalde de la Seu d'Urgell, Joan Barrera, ha reivindicat el FeMAP com “un referent” en música antiga a escala internacional i l'ha descrit com una celebració del patrimoni musical del territori. Com en la resta de concerts d'enguany, l'actuació ha anat precedida d'una visita guiada a la catedral.
Per la seva part, el director de l'Institut Català de les Empreses Culturals (ICEC), Xavier Cester, ha valorat el paper del FeMAP com “un esforç d'articulació del territori” a través de la cultura. Per la seva banda, la ministra de Cultura d'Andorra, Mònica Bonell, ha assenyalat que la música és “una manera privilegiada de crear vincles” entre territoris, i ha afegit que el festival contribueix a reforçar una identitat pirinenca compartida.
Programació dels pròxims dies
El mateix programa de l'Ensemble Barcelona Comtal es repetirà aquest dissabte a l'església de Santa Cecília de Molló (19 h). Aquell mateix dia, el grup Caranzalem actuarà a l'església de Santa Llúcia de Tragó, a Peramola, i diumenge es traslladarà a la capella de Sant Sadurní de Pesillà de la Ribera. També diumenge, l'Ensemble Barcelona Comtal pujarà a l'escenari del santuari del Miracle, a Riner. Caranzalem presenta un repertori medieval cristià, sefardita i andalusí que explora la figura de la dona en l'edat mitjana.
Mig centenar de concerts en 36 municipis pirinencs
La 15a edició del FeMAP torna a buscar l'equilibri entre grans noms internacionals i talent català, que ocupa almenys la meitat de la programació. Hi actuaran, entre altres, el Cor de Cambra de Granollers, Bachcelona Consort, José Hernández Pastor, Adrián Linares i Juan de la Rubia, La Spagna, Das Kolorit i Ghalia Benali amb Romina Lischka. Hi destaca especialment l'agrupació Gli Incogniti, amb la violinista francesa Amandine Beyer, que actuarà el 19 d'agost al seminari de la Seu i el 20 al claustre de Sant Francesc de Berga.
El festival programa un total de 49 concerts en 36 municipis del Pirineu i Prepirineu català, la Catalunya del Nord i Andorra fins al 23 d'agost, acompanyats de més de quaranta activitats culturals, gastronòmiques i turístiques.
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