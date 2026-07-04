Déu s’encarna en les obres del Museu Diocesà i Comarcal de Solsona
Fins al 4 d'octubre l'equipament solsoni acull l’exposició "Instruments de l’Ànima. Matèria i esperit a la Catalunya medieval", amb peces inèdites de la reserva del museu
El projecte, itinerant, forma part d’un cicle expositiu on també col·laboren el MEV, Museu d’Art Medieval de Vic, el Museu de Lleida i el Museu d’Art de Girona
"És un projecte que uneix la història medieval del país amb el nostre present". Així descriu Carles Freixes, director del Museu Diocesà i Comarcal de Solsona, l’exposició Instruments de l’ànima. Matèria i esperit a la Catalunya medieval que es podrà veure al Museu de Solsona fins al 4 d’octubre. La mostra es va inaugurar el 2 de juliol.
La proposta Instruments de l’ànima neix de la col·laboració entre el MEV, Museu d’Art Medieval de Vic, el Museu de LleidaMuseu Diocesà i Comarcal de Solsona i el Museu d’Art de Girona i té com a objectiu "donar raó de ser a les col·leccions de fons d’art medieval presents en cadascun d’aquests museus", diu Freixes. La mostra es va començar a gestar el 2014 i es va concebre com un "viatge museogràfic", continua, per oferir al públic quatre exposicions diferents amb una mateixa temàtica: la matèria (l’instrument) com un mitjà per arribar a la transcendència (l’ànima, l’esperit).
Una manera d’entendre la museografia que permet a cada museu aportar-hi les seves obres i, ja de pas, mostrar la versatilitat amb la qual es manifestava a l’edat mitjana el concepte de la transcendència. "Poder veure obres tan diverses accentua el valor del museu com a agent cultural", diu Freixes. El viatge expositiu va començar a Vic el novembre del 2025, al març va continuar a Lleida i ara fa parada a Solsona. El cicle acabarà a Girona, on s'hi instal·larà el mes d'octubre.
Les obres
A l’exposició de Solsona aquesta relació es vertebra, sobretot, amb obres que provenen de la reserva del museu, però també amb peces cedides per la Diòcesi de Solsona i per la parròquia de Sant Feliu de Lluelles, d’on se n’exposa una arqueta d'Arnau Mir de Tost del segle XI. "Petites obres d’art dels segles X, XI i XII, joies d’un valor excepcional", explica Freixes. Exemple d’aquestes en són el conjunt de lipsanoteques (reliquiaris); la Làmpada tipus Arnolfini, o la Mare de Déu del Remei del castell de Cambrils.
A més, tot i que la reserva del Museu Diocesà i Comarcal de Solsona és oberta al públic, la majoria de les peces són inèdites: no havien format mai part de cap exposició. Una recuperació artística que ha impulsat l’estudi científic de cadascuna d'elles, així com l’establiment d’una base de coneixement per a futures investigacions. "És una bona proposta per tornar a venir al museu i veure obres que no és habitual ensenyar", assegura Freixes.
Les àrees temàtiques
L’objectiu d’Instruments de l’ànima no és només donar a conèixer l’art medieval, sinó "connectar les obres amb el món d'avui", continua. Per aquest motiu, Alberto Velasco i Marc Sureda, comissaris de l’exposició al Museu Diocesà i Comarcal de Solsona, proposen un recorregut per objectes dividits en sis seccions o temes que actua com a pont tant entre el món terrenal i el diví, com entre el món actual i el medieval.
Amb els cinc sentits mostra com amb l’oïda, l’olfacte el tacte i el gust es podia arribar a l'experiència religiosa; El llenguatge de la matèria estableix la relació entre la fisonomia dels objectes i com aquesta era llegida a través de l’espiritualitat; En cos i ànima, parla de l’encarnació de Crist en les imatges i relíquies de culte; Finestres del cel presenta les figures com a espai de meditació; Conviure amb el sagrat acosta al públic la relació que s'estableix entre els fidels i Déu a través dels objectes de la casa, i Instruments transculturals exposa peces que, provinents d’altres cultures, van ser adoptades pel Cristianisme a Catalunya.
De moment, la inauguració va ser tot un èxit. Presidida pel Bisbe de Solsona hi va assistir també Xavier Cano, director dels serveis territorial del Departament de Cultura de la Generalitat, així com representants dels altres museus participants. La presentació, que va tenir una gran afluència de públic, va acabar amb una actuació musical de l’Orfeó Nova Solsona. El concert va cloure la inauguració de 3a exposició del circuit d’Instruments de l’ànima. Matèria i esperit a la Catalunya medieval, una mostra "de gran envergadura", diu el director, que es podrà visitar fins al 4 d’octubre al Museu Diocesà i Comarcal de Solsona.
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