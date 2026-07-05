Auxi León, campusina de primer any: "En cinc minuts, més de cent persones estem en harmonia"
Participa en un cor de Màlaga des de fa un any i mig, i ha decidit apuntar-se per recomanació de les seves companyes
Per què ha decidit inscriure's?
Perquè algunes de les meves companyes del cor de Màlaga van venir l'any passat i van tornar molt contentes. Ens ho van explicar a la resta de companyes, així que de quatre hem passat a sis. A més, tinc el privilegi de ser professora i tenir les vacances per poder permetre'm un desplaçament.
Què fa especial aquest campus?
Diversos factors. La gran motivació d'un grup de persones que es desplacen fins a Rajadell, el fet que un poble sencer s'impliqui perquè aquest esdeveniment tiri endavant, una acollida notòria, la professionalitat i la proximitat dels professionals que fan els tallers, i sobretot l'amabilitat dels integrants de l'Esclat Gospel Singers. Són gent increïble que cuiden tots els detalls i fan que hi hagi un desig que aquest certament es mantingui com una bombolla de quatre dies. Com diu en Ramon Escalé, el món no va bé, però ens aïllem aquests quatre dies i després tornem a la realitat. Aquí és com si tot fos artificial.
Quina és la part que li agrada més de l'esdeveniment?
Quan cantem perquè és el motiu pel qual venim. El fet que no ens coneguem de res i que de cop més de cent persones estiguem en harmonia en cinc minuts és el que em sembla més màgic
Què significa el gospel per vostè?
Significa poder fer música d'una manera orgànica, sortint del cànon de l'acadèmia. No hi ha una rigidesa, sinó tot el contrari. Tu sents la música i la treus a fora. No has de ser perfecte ni tan sols cantar bé, ja que hi ha una comunitat que t'acull. Aquest aspecte em sembla molt encertat, ja que cantar és humà, i no s'ha de cantar bé per cantar. El gospel t'alimenta a no tenir vergonya.
Ha fet amics?
Ahir vaig anar a un celler amb gent de Lleida, i puc dir que he passat més estona amb desconeguts que amb les meves pròpies companyes.
Com és l'experiència de conviure amb altres persones?
Estic en una de les escoles que han habilitat. Som 24 persones en una habitació i ja som una família després de dos dies de convivència, però hi ha molt bona química. Totes les coses curioses que ens passen, com el que algú ronqui, ens ho prenem amb humor.
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