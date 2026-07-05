El cant coral embolcalla el Campus Gospel de Rajadell en una bombolla evasiva de la realitat
El certamen celebra una vintena edició que reivindica el poder de la música en un context advers marcat per les crisis geopolítiques i climàtica
Els organitzadors fan un balanç «extraordinari» i «molt potent» d’una edició que torna a tenir en la col·laboració dels veïns el pal de paller per convertir l’esdeveniment en una experiència «única»
Una oda al cant coral com a eina de germanor. Aquest és el sentiment inequívoc que ha tornar a transmetre el Campus Gospel de Rajadell en la seva vintena edició. Un certamen que ha servit per reivindicar el poder de la música com a bombolla evasiva de la realitat geopolítica i climàtica adversa que ens envolta. Així ho ha fet saber Ramon Escalé, director musical de l’esdeveniment, davant les més de cent ànimes presents -comptant participants, organitzadors i veïns del municipi- al Sunday Service que va tenir lloc ahir al voltant de Cal Titot de la localitat bagenca. «Anys enrere la gent vivia 40 anys. No podem dir que estiguem pitjor, però és cert que el món no va bé», reconeixia
Un context que ha fet més valuosa que mai un campus que ha arribat a les dues dècades amb un èxit «rotund» marcat per la participació de 118 campusins, amb una xifra força equilibrada entre nouvinguts i repetidors. «El balanç d’enguany és extraordinari. És una experiència brutal. Els sentiments i les vivències que es viuen són úniques», ha assegurat Escalé, que alhora feia gala del cartell de professionals: «hem portat més d’una desena d’artistes de Chicago, integrants de Light of Love, i he pogut estrenar un cor de vint cantants procedents de deu països europeus, l’Unity Gospel Choir.». En total, una quarantena de músics han passat pel campus.
El director musical del Campus Gospel, com no podia ser d’altra manera, tampoc es va oblidar dels amfitrions, l’Esclat Gospel Singers, el cor que va fundar i dirigir des dels seus inicis. «L’altre dia em vaig emocionar quan ens vam veure perquè durant 25 anys els veia cada setmana i, de cop, passat un any, tot ha canviat. La veritat és que el concert de dissabte va ser espectacular. El Manel Garcia [nou director] ha fet una feina molt bona perquè té unes capacitats brutals», ha afirmat Escalé.
Un punt de vista que també comparteix Àlex Mazcuñán, regidor de Rajadell i director logístic del certamen. «El Manel li ha donat al cor un aire fresc. El concert va ser molt bonic, ens van felicitar. La plaça de l’Església estava plena i es va poder palesar el bon rotllo i l’energia que desprèn l’Esclat Gospel Singers», ha explicat.
En conjunt, Mazcuñán ha fer una valoració molt positiva d’una edició «molt potent», amb grans xifres de participació. «El contacte amb els músics, que sopen amb nosaltres, els tallers, la comunitat que es crea... Són dies màgics».
El festival es tancaa amb l’actuació del grup anglès BIG Gospel Choir i el Gran Cor del Campus, format pels 118 alumnes.
Els veïns, imprescindibles
Si hi ha una cosa que ha fet possible les vint edicions del campus és la implicació imprescindible dels veïns de Rajadell . Any rere any, obren les portes de casa seva per allotjar músics i participants i col·laboren en tota mena de tasques organitzatives. En aquesta edició, una vintena de professionals s’han allotjat en habitatges del municipi.
Regió7 va parlar amb dos veïns que posen el seu gra de sorra per fer possible el campus. Un d’ells és en Quico Puig, que sempre ha acollit participants a casa seva. Enguany, ha donat allotjament a quatre campusins i set professionals. També hi ha col·laborat Anna Planas, que en altres edicions havia allotjat participants i que enguany ha donat un cop de mà en diverses tasques de neteja.
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