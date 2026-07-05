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Carlos Pérez, repetidor del certamen: "El gospel m'ha acostat a una espiritualitat que no tenia"

És la segona vegada que aquest tinerfeny s'inscriu en una experiència que defineix com a "molt bona"

Carlos Pérez, campusí de Tenerife que repeteix per segona vegada

Carlos Pérez, campusí de Tenerife que repeteix per segona vegada / Mireia Arso

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Pol Vilà

Pol Vilà

Manresa

Per què ha decidit repetir l'experiència?

Doncs perquè és una experiència molt bona, aprens molt i coneixes a molta gent. És un gran contacte amb el món del gospel per conèixer altres possibilitats que d'una altra manera no hi tindries accés.

Què fa diferent aquest campus?

La gent i la vivència que tens durant tres dies.

Què és el que li crida més l'atenció del certamen?

Cantar amb molta gent que no coneixes i fer-ho en un únic cor de manera relativament ordenada i organitzada.

Per a vostè, què és el gospel?

El gospel s'ha convertit per mi en quelcom que m'acosta a una espiritualitat que no tenia, ja que no practico cap religió, però he aconseguit una comunió amb persones que en altres circumstàncies no hauria estat possible. D'altra banda, també em permet desenvolupar unes habilitats de cant que eren força penoses [riu] i que es van desenvolupant per poder fer una interpretació en comú i en sintonia amb molta gent.

On s'ha allotjat?

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Estem en una casa que hem llogat, no hem estat d'acollida, però la rebuda ha estat molt bona.

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