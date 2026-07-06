Jordi Coca guanya el Premi Bones Lletres d’assaig humanístic amb "L’enigma Marlowe"
L'escriptor i dramaturg proposa una reconstrucció històrica de la figura i obra d'un autor "eclipsat" per Shakespeare i de la societat de l’època
Regió7
L’escriptor Jordi Coca (Barcelona, 1947) ha guanyat el VI Premi Bones Lletres d’assaig humanístic amb L’enigma Marlowe. El teatre de Christopher Marlowe (1564-1593) en el seu context, de Jordi Coca, un "ambiciós exercici de reconstrucció històrica de la figura i obra del dramaturg i sobre el seu encaix en la societat de l'època, l'Anglaterra dels Tudor". El sisè premi ha rebut nou obres presentades. L’obra guardonada arribarà a les llibreries a l’octubre de la mà d’Edicions 62.
El jurat del sisè Premi Bones Lletres d’Assaig Humanístic ha estat format per Judit Carrera, Martí Domínguez, Marta Segarra, Pilar Vélez i Borja de Riquer que han definit l'obra guanyadora com un "assaig cultural de primer ordre que ens permet conèixer les llums i les ombres d’un autor amb una vida tumultuosa, tràgicament efímera, sempre eclipsada rere l’ombra del seu coetani William Shakespeare", i que convida a "reflexionar sobre el paper del teatre com a instrument polític".
Christopher Marlowe va morir assassinat als 29 anys. Era fill d'un modest sabater, però les seves traduccions poètiques del llatí van enlluernar el món universitari de Cambridge, on era becari. Alhora, va gaudir de grandiosos èxits teatrals que fascinaven els espectadors pel que tenien d'agosarats i innovadors. Tot i això, ha apuntat el jurat, el protagonista de l'assaig premiat portava una vida desordenada, sovint al marge de les lleis, i va ser acusat d’ateisme, blasfèmia i sodomia, delictes molt greus en època dels Tudor. "També existeix la teoria que no va morir apunyalat i que podria ser el veritable autor de les obres atribuïdes a Shakespeare", han puntualitzat.
En aquest sentit, han aplaudit que l’obra premiada intenta demostrar que aquests plantejaments i altres de similars, són "falsos i superficials", que l’anomenat enigma Marlowe és molt més complex i no es pot entendre sense tenir present que durant la vida de Marlowe la bruixeria i l’alquímia convivien amablement amb els primers brots de la ciència i la tecnologia, amb la descoberta de nous horitzons geogràfics, amb la pirateria i amb l'economia de mercat. "A banda, l’aportació artística més remarcable d’aquest creador va ser dotar els seus personatges teatrals d’un nou alè, profundament humà, que ens els mostra contradictoris i pertorbats per ambicions, dubtes i pors", han afegit.
El Premi Bones Lletres d’Assaig Humanístic, de la Reial Acadèmia de les Bones Lletres i Edicions 62, està dotat amb 6.000 euros. Reconeix anualment una obra d’assaig original i inèdita i té el propòsit d’impulsar la creació i la difusió d’aquest gènere, així com la lectura en català. Les obres guanyadores des de la seva instauració han estat Hilda Agostini, de Cèlia Cañellas i Rosa Toran (2021); L'ètica algorítmica, de Francesc Torralba (2021); Del natural, de Martí Domínguez (2023) i 2025: Les batalles de Barcelona, de Jordi Amat. El 2024 va quedar desert.
L'autor
Jordi Coca (Barcelona, 1947) és doctor en Arts Escèniques. Va començar a publicar l'any 1971 amb l'obra Un d'aquells estius (Els Lluïsos) i un llibre on oferia la primera visió global de Joan Brossa. Ha escrit una vintena de novel·les i ha obtingut nombrosos premis, entre els quals destaquen el premi Josep Pla 1992 (La japonesa), el Nacional de la Crítica 1994 i 2013 (Louise, un conte sobre la felicitat i En caure la tarda), el Sant Jordi 2000 (Sota la pols), el Joanot Martorell 2004 (Cara d'àngel) o el Sant Joan 2009 (La nit de les papallones). D'altres obres publicades són Mal de lluna (1988), L'Emperador (1997), Lena (2002), La noia del ball (2007), El diable i l'home just (2014), Califòrnia (2016), Els ulls dels homes mentiders (2018), El darrer dia (2022) i La quietud (2024). La seva obra ha estat traduïda al castellà, al francès, a l'italià i a l'anglès.
Com a assagista, cal esmentar l'Agrupació Dramàtica de Barcelona. Intent de Teatre Nacional. 1955-1963 (1978) El teatre de Josep Palau i Fabre: alquímia i revolta (2013) i El teatre de Shakespeare en el seu context (2022).
Jordi Coca, que també és dramaturg i director d'escena, ha dirigit obres pròpies i d'autors com ara Antonin Artaud, Joan Brossa, Samuel Beckett, Josep Palau i Fabre o Peter Handke.
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