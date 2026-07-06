ART
L'Ajuntament de Manresa rep la donació d'un conjunt d'obres de l'artista Josep Closas Piñot
El Museu de Manresa ha rebut sis obres fetes amb diverses tècniques artístiques d'un autor que fins ara no estava representat al fons de l'equipament
Regió7
L'Ajuntament de Manresa ha rebut la donació d'un important conjunt d'obres d'art de la col·lecció personal de l’artista manresà Josep Closas Piñot, destinades al Museu de Manresa. L'acte de signatura s'ha celebrat aquest dilluns al migdia a l'Ajuntament, amb l’assistència de Joan Antoni Closes Masferrer, que actuava també en nom de Maria Teresa Closes Masferrer (els dos fills de l’artista); de l'alcalde de Manresa, Marc Aloy Guàrdia, així com de la regidora de Cultura i Llengua, Tània Infante Martínez; i la directora del Museu de Manresa-Museu del Barroc de Catalunya, Anna Comas Vives.
La donació inclou sis obres realitzades amb diverses tècniques artístiques, com ara aquarel·les, ceres i tinta xinesa sobre paper. Amb aquesta aportació s'incorpora un autor que fins ara no estava representat al fons del Museu de Manresa, contribuint així a fer més extens el registre de la producció artística local de l'època.
Marc Aloy Guàrdia, alcalde de Manresa, ha expressat el seu agraïment per aquest gest de generositat i ha recordat que la missió del Museu de Manresa és reunir i preservar les obres dels artistes de la ciutat i comarca.
Josep Closas i Piñot, un manresà de ‘cal Tort’
Josep Closas i Piñot (Manresa 1901-1984). Fill de ‘cal Tort’, de l’antiga nissaga Closes, va néixer i créixer en el sí d’una família pagesa amb pocs recursos i amb una profunda religiositat, que el va acompanyar al llarg de tota la seva vida. Es va casar el 8 de setembre de 1931 amb Emilia Masferrer i Rubiralta, amb la qual va tenir dos fills, Maria Teresa i Joan Antoni. Arran de la mort de la seva dona (el juny de 1948), el caràcter religiós de la vida de Josep Closas va accentuar-se.
Des de ben jove es familiaritzà amb els corrents culturals i religiosos de l’època. Va participar activament com a soci del desaparegut centre Avant (del qual va ser president abans del tancament de l’entitat, durant la dictadura de Primo de Ribera) i posteriorment del Centre Excursionista de la Comarca del Bages, pel qual va escriure diverses ressenyes al butlletí de l’entitat. Manresà molt arrelat al seu barri, Escodines, va escriure l’article ‘Renoms, sobrenoms o motiu del barri de les Escodines’, publicat al número 1 de la Miscel·lània d’estudis del Bages (Manresa, 1981).
Josep Closas va estudiar dibuix a l’Escola d’Arts i Oficis de Manresa, sota el guiatge de Francesc Cuixart. Oncle del pintor Josep Vila Closes i company de joventut del pintor i escenògraf manresà Josep Mestres Cabanes. Autodidacta i emprenedor, va cultivar al llarg dels anys les seves aficions pel pessebrisme, la pintura i l’escriptura, i els darrers anys de la seva vida es va aficionar especialment a l’elaboració d’arbres genealògics.
Va escriure les seves memòries, i els seus fills les van publicar en el llibre “Un manresà de cal Tort’’ (Memòries 1901-1984), editat amb la col·laboració del Centre d’Estudis del Bages i l’Ajuntament de Manresa.
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