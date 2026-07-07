El llegat de Coloma Medina també es queda a Sant Fruitós
Arran de l'èxit de l’exposició a la biblioteca municipal, les germanes de l’artista han donat les obres “Sara llegint” i “Port” a l’Ajuntament de la localitat, que les incorporarà al seu fons artístic
Hi ha artistes que regalen les seves obres i la pintora Coloma Medina i Jorba n’era una. Nascuda a Manresa el 1933, l’artista que mai no va tenir afany d’exposar s’havia mantingut allunyada del públic. Però l’anonimat no havia de durar per sempre i el passat mes de març a la biblioteca de Sant Fruitós de Bages se’n va inaugurar Coloma Medina: una artista per descobrir, la seva primera mostra a Catalunya. Ara, i arran de l’èxit de l'exposició, Teresa Medina Jorba i Sara Medina Jorba, germanes de l’artista, han donat les obres Sara llegint i Port a l’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages.
Retratista destacada, Medina es va formar a l'Escola d'Arts i Oficis de Manresa amb mestres com Fernando Hurtado i Antoni Sivillà i va continuar els seus estudis a l'Escola de Belles Arts de Barcelona on va destacar "en la pintura de figura" diu Ovidi Cobacho, comissari de la mostra de la biblioteca de Sant Fruitós. "Retratava allò que tenia al voltant", continua. I això és precisament el que s’aprecia a l’oli sobre tela Sara Llegint (41 x 33 cm), una escena quotidiana que es va poder veure a la biblioteca de Sant Fruitós i on apareix la seva germana gran, "l’única de les tres filles que no tenia els cabells rinxolats de l’artista", explica.
La segona peça, Port, també un oli sobre tela (34 x 55 cm), "la seva tècnica pictòrica predilecta", diu Cobacho, s’inscriu en un altre gènere també molt cultivat per la pintora manresana: el paisatge. "En acabar els estudis va guanyar dues beques", explica Cobacho. Amb una va anar a Úbeda (Andalusia) i amb una altra a Itàlia. És en aquest moment on "arranca una època de viatges", continua, de la qual daten moltes de les seves obres de paisatge. Tot i que Port no està datada "ni crec que formi part d'aquestes sèries de joventut", assegura el comissari, que creu que l’obra podria tractar-se del port de Barcelona, ciutat on va treballar de professora d'art, a Port sí que es manté la tècnica de pintura a plein air que va desenvolupar Medina als seus primers viatges: "No li agradava treballar sobre foto", afirma Cobacho.
Coloma Medina va ser redescoberta el 2024 arran del projecte Pioneres: les arrels femenines de l'art manresà impulsat pel col·lectiu GREHVAT.0, del qual Cobacho n’és el coordinador. El reconeixement individual li ha arribat amb Coloma Medina: una artista per descobrir i la donació de Port i Sara llegint al fons artístic de Sant Fruitós, juntament amb les quasi trenta obres que han passat a formar part de la col·lecció del Museu de Manresa, representen un nou pas en la preservació i la divulgació del llegat d'una artista que, fidel a la seva manera d'entendre l'art, també hauria cedit el seu llegat.
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