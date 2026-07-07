La Nit de Musikaals recupera els seus grans èxits per celebrar els cinc anys
L'espectacle, que mantindrà el mateix repartiment de la passada edició i farà un recorregut per les cançons més destacades de les quatre edicions anteriors, torna aquest dijous al Kursaal
Allò que funciona, més val no tocar-ho. Repetint l'escenografia, amb el mateix repartiment de l'any passat i cantant les cançons més aplaudides de les edicions anteriors, torna aquest dijous al Kursaal (20 h) la Nit de Musikaals en una vetllada molt especial: la celebració dels cinc anys. Amb la direcció musical i els arranjaments de Dídac Flores, David Pintó com a director escènic i Sílvia Sanfeliu d’ajudant de direcció, es manté l'equip que ha convertit l'espectacle en un èxit anual al Kursaal.
Nit de Musikaals va néixer el novembre del 2020 arran d'una proposta que Jan Buxaderes va fer a la Gina Gonfaus i a la Clara Badia, els tres idearis del projecte: "Hi ha poques ocasions per actuar a l'escenari on vam créixer" i Nit de Musikaals és, per a molts, l'única. A les primeres edicions els havien acompanyat artistes convidades com la surienca Beth Rodergas (2022), l'anoienca Gisela, Elsa de Frozen (2023) i la barcelonina Sylvia Parejo (2024); enguany, però, la responsabilitat de transformar Manresa en Broadway per una nit serà dels artistes del territori en una gala en la qual "tampoc no hi haurà solistes", explica Badia.
Aina Serra, Maria Palazón, Ferran Soler, Bernat Barat, Pedro da Costa, Ferran Valdívia, Gonfaus i Badia seran les vuit veus que, juntament amb Fani Fortet (percussió), Carles Ratera (contrabaix i baix elèctric) i Dídac Flores (piano), interpretaran, entre d'altres, una versió renovada del medley de Wicked (millora i ampliació de la primera edició); un tast de Cabaret i de Chicago de la mà dels compositors Kander and Ebb; One night only de Dreamgirls, i el medley de 15 cançons de Disney en 9 minuts que ja es va poder escoltar en les dues edicions que han dedicat a la factoria. La sorpresa serà l'obertura, inèdita. Com ja és marca de la casa, les lletres seran íntegrament en català: "Cal que el públic entengui cada cançó per poder fer una proposta més artística i glamurosa", assegura Badia.
14 artistes de la Catalunya central
Al llarg d'aquestes cinc edicions han sigut 14 els intèrprets que han pujat a l'escenari de la Nit de Musikaals: Clara Badia, Bernat Barat, Pedro Da Costa, Gina Gonfaus, Aina Serra, Ferran Soler, Maria Palazón, Ferran Valdívia, que actuen enguany, ja són veterans; Júlia Garrido, Lia Gratacòs, Núria Masip, Andreu Mauri, Daniel Pérez i Leo Raventós han actuat en edicions anteriors.
Elegància i modernitat: aquest any, els intèrprets s'han vestit a ells mateixos per lluir dalt de l'escenari "i que les protagonistes siguin les nostres veus", diu Badia. Com cada any, el projecte va començar a gestar-se una tarda de gener al Globus i amb una escenografia bàsica i poca coreografia, l'actuació vol que el públic "es quedi amb ganes de més", afegeix. Però a qui l'especial cinc anys deixarà amb la mel als llavis és als artistes i organitzadors. Treballar amb persones que estan en actiu és com una cursa d'obstacles i "cantar vuit veus durant setanta-cinc minuts és una feinada", afegeix Badia a qui, "tenir només una nit per viure-ho", li queda curt.
Tot i que la cantant creu que el projecte podria anar més enllà i "extrapolar-se a altres comarques i per donar a conèixer el talent local", de moment, la Nit de Musikaals es queda al Kursaal on celebrarà, aquest dijous al vespre i amb les entrades gairebé exhaurides (disponibles a Kursaal.cat), els seus cinc anys.
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