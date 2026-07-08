L’Aurora tanca la temporada amb el 70% d’ocupació i 4.200 espectadors
L’equipament de la plaça de Cal Font ha guanyat públic de «proximitat» respecte del curs passat amb el 84% provinent de la comarca i el 60% d’Igualada ciutat
Amb un augment de 400 espectadors que posa de manifest «l’estabilitat de l’assistència de públic respecte temporades anteriors» tanca el curs el Teatre de l’Aurora d’Igualada. En total, la temporada 2025-2026 va programar 23 espectacles amb 58 representacions que van tenir 4.200 espectadors i el 70% d’ocupació. Això són 4 funcions i dos espectacles més que l’anterior curs i la mateixa ocupació. Uns xifres que «evidencien la fidelitat del públic habitual i, alhora, la capacitat d’atraure nous espectadors temporada rere temporada», com explica Lluís Segura, encarregat de públics i relacions externes de l’equipament.
Dels 23 espectacles, l’Aurora va portar a escena 12 de teatre; 4 de públic familiar, 4 de comèdia o teatre d’humor; 1 de teatre musical, 1 de documental i 1 muntatge de dansa. Dels 23, 6 van ser estrenes: Hora bruixa (Application Rejected); Un paradís a la frontera (Produccions del Carrer Masini); Lo de Jaume I (Al Cel Cia.); Che fai tu, Luna, un ciel (Cia. Petit Vermell); Dones del 36 (de Joan Valentí i David Pintó) i L’estiueig (Els Pirates Teatre). La «bona resposta del públic» es referma en la desena d’espectacles que han exhaurit una o diverses funcions, com Impossible, Ancorar, Dones del 36, L’estiueig i No ho hauria de fer.
Quant a públic, l’equipament de la plaça de Cal Font rep, ha guanyat espectadors de «proximitat», el 84% és de l’Anoia (quatre punts més que la temporada 2024-25) i n’ha perdut de fora: del 20% el curs anterior, al 16% d’enguany. Així, d’Igualada ciutat és el 60% del públic; de la Conca d’Òdena (Vilanova del Camí, Santa Margarida de Montbui i Òdena, sense Igualada), el 8,55%; de la resta de municipis de la comarca el 15,25% i de fora (província de Barcelona i resta de Catalunya), el 16%.
Estrena al Grec
A més de l’exhibició en arts escèniques, des de l’any 1999, el Teatre de l’Aurora produeix espectacles. Des de llavors ha participat en 20 produccions amb companyies professionals catalanes i, l’any 2015, crea la Cia. Teatre de l’Aurora amb la qual realitza les seva pròpies produccions per a tots els públics. Els espectacles que actualment continuen de gita per Catalunya i l’estat espanyol són Història d’un lladre, amb text de Carles Batlle i la direcció de Joan Arqué (en coproducció amb la Fira Mediterrània), Sí Sí Sí, dirigida per Joan Arqué i escrita per les neozelandeses Eleanor Bishop i Karin McCracken (una coproducció amb el Teatre Principal de Palma i El Canal de Salt) i Per què balla en Jan Petit?, de nou amb direcció de Joan Arqué, també i des de l’any passat director artístic de la Mostra Igualada.
Actualment, el teatre està treballant en la producció de No miris amb el col·lectiu d’arts escèniques i audiovisuals Cultura i conflicte. El muntatge s’estrenarà al Festival Grec de Barcelona els dies 9 i 10 de juliol (al CCCB). No miris és una ficció basada en fets reals on Pep Cruz, Marta Marco, Gemma Martínez i Erol Ileri donen vida a diversos personatges situats entre el compromís polític, la culpa i el silenci, en una història que parteix d’un conflicte familiar per obrir-se a una reflexió més àmplia sobre la societat. Un thriller escènic sobre els límits del bé i del mal, on els ideals, l’amor i la memòria entren en conflicte.
A partir del cas real de Verónica Estay Stange, filla de represaliats de la dictadura xilena i neboda d’un repressor, l’obra traça un viatge íntim per intentar omplir els buits d’una memòria familiar trencada. Mig segle després de diverses dictadures, la proposta posa el focus en la fragilitat de les democràcies i en la facilitat amb què la por, el ressentiment o la incertesa poden conduir a la deshumanització i la violència. n
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