L'incendi al Bages fa ajornar la presentació de l'escriptora Carlota Gurt a Manresa
L'autora, que no ha pogut arribar a la llibreria Parcir aquesta tarda, parlarà de la premiada "Els erms" el pròxim 22 de juliol
A causa dels incendis i els talls de trànsit, l’escriptora i traductora Carlota Gurt (Barcelona, 1976) no ha pogut arribar aquest tarda a la Parcir de Manresa per presentar el seu últim i premiat llibre, Els erms. Com ha explicat la llibretera Dolors Pardo, l'autora "ho ha provat tot, però no ha estat possible" i s'ha decidit ajornar la presentació fins al dimecres 22 de juliol (19 h). Curiosament, Gurt va visitar ahir Manresa en l'assaig obert de l'òpera Estètica i massacre, que es va poder veure a la sala petita del Kursaal. El llibret del muntatge el signa ella. En la presentació de la novel·la l'havia d'acompanyar l’activista cultural Joan Morros.
Els erms va guanyar el gener l’11è Premi Llibres Anagrama de Novel·la. L'obra comença al parador de Sau un 24 de desembre, on es produeix una trobada entre la Ramona i en Faust, els protagonistes de la història que discorre amb el teló de fons de la sequera. Com explicava Gurt quan es va fer públic el veredicte, «no és una història de sexe ni d’amor» sinó un llibre «que parla de les sequeres: climàtiques, amoroses, professionals, nacionals i barcelonines». Una novel·la que reflexiona sobre d’on es treuen les "il·lusions" quan es viu en uns erms. El volum està previst que surti a l'octubre en castellà, traduït per ella mateixa, amb el títol Los páramos.
L'autora
Escriptora i traductora, és autora dels reculls de contes Cavalcarem tota la nit (Premi Mercè Rodoreda 2019) i Biografia del foc. La seva primera novel·la, Sola, va obtenir un gran èxit de crítica i de lectors. Amb La teoria dels forats (Premi Guillem Cifre de Colonya 2024) va fer la primera incursió en la novel·la juvenil. La seva darrera obra és l’assaig Una aniquilació fallida, que ha transformat també en una conferència performàtica. Els seus llibres han estat traduïts a l’anglès, el grec, l’italià, el castellà i el gallec. Col·labora en diversos mitjans de comunicació com El País, Cadena SER, 3cat o Catorze.
Subscriu-te per seguir llegint
- Lucía, 27 anys, vivint en una vila gallega de 9 habitants: 'Per a mi, la compra del mes ronda els 50 euros, perquè entre l'hort i la recol·lecció gasto molt poc
- Nou incendi a Navarcles mobilitza 23 dotacions terrestres i 3 aèries
- Carlos Llull, tècnic de climatització: 'Quan algú et digui 'apaga l'aire condicionat, que consumeix moltíssim', recorda que...
- Sis persones ateses en un incendi en un càmping de Berga
- La Federació rebutja la petició de 165 clubs perquè el petit Luca, amb una mutació genètica, pugui jugar amb nens més petits
- Els Andic ja han pagat a l'Agència Tributària de Catalunya els impostos corresponents a l'herència del fundador de Mango
- Diferències entre deshidratació, esgotament i cop de calor: així pots identificar-los
- Onze setmanes sense classes, calor extrema i pantalles: «L’oci dels nens a l’estiu és cada vegada més tòxic»