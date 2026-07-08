Tilly Norwood, la primera actriu creada per IA, 'estrenarà' una pel·lícula: revolució o involució?
La polèmica actriu generada per IA protagonitzés el seu primer llargmetratge, ‘Misaligned’, punta de llança d'una imminent revolució o involució en l'audiovisual
Quim Casas
Andrew Niccol va ser a la fi del segle passat un dels cineastes més interessats a mostrar els perills d'una tecnologia descontrolada. En el seu debut com a director, ‘Gattaca’, va parlar d'un futur imperfecte en el qual la majoria dels nens són concebuts in vitro i utilitzant la selecció genètica. I en el seu guió més conegut, el de ‘El xou de Truman’, va mostrar la vida d'un home que no sap que forma part d'un ‘reality’ emès durant les 24 hores del dia.
Però més important, pel seu caràcter profètic, seria el seu segon llargmetratge com a director, ‘Simone’, realitzat en 2002. Al Pacino encarna en aquest film a un cineasta en crisi que veu resolt els seus problemes creatius quan un estrany geni de la informàtica li ofereix el seu programa. Es diu Simulation One i deriva en una actriu generada per IA, anomenada Simone, que es converteix en poc temps en la major estrella de Hollywood.
Font de nous ingressos... i de problemes ètics
Han passat 24 anys i estem, en la realitat, en aquest mateix punt. La intel·ligència artificial hauria de ser una aliada, però està convertint-se en una font de problemes ètics en gairebé tots els àmbits; a més, és una substanciosa font de nous ingressos. Els guionistes es van revoltar fa uns anys perquè, entre altres coses, els estudis pensaven a abaratir costos utilitzant la IA per a escriure les pel·lícules. La sensació que la intel·ligència artificial podia impregnar també l'àmbit de la interpretació estava molt present. Al cap i a la fi, reproduir a la perfecció a Demi Moore, Margot Robbie, Jessica Chastain o Scarlet Johansson i estalviar-se el seu astronòmic sou seria el somni dels estudis cinematogràfics.
La subtilesa de les interpretacions i l'expressió de les emocions passarien a un segon pla. Què més dona, pensarien els executius, si la gent continua anant al cinema a veure pel·lícules amb actrius i actors que ja no són de carn i os. Fa dècades van començar a acolorir-se films en blanc i negre i va haver-hi gent que li va semblar bé. Després va arribar la captura de moviment d'actors traslladada al model digital, que havia de ser una qüestió estètica però refredava el registre actoral.
I de sobte apareix Tilly Norwood. Una nova promesa? Una debutant amb ganes de menjar-se el món? Una intèrpret ‘indie’ que salta a Hollywood? No, Tilly és una actriu modelada amb IA l'entrada en escena de la qual a la fi de l'any passat va posar el dit en la nafra del debat. Lluny de quedar com una anècdota, la revista ‘Variety’ anunciava aquest dilluns que Norwood protagonitzarà el seu primer llargmetratge. Es titula ‘Misaligned’ (Desalineat) i almenys és temàticament coherent amb el personatge: Particle 6, l'estudi londinenc creat en 2015 i especialitzat en VFX i IA que ha generat a través de la seva divisió Xicoia al personatge, publicita la pel·lícula com una comèdia dramàtica que mostra la maduració del seu protagonista en el suposat caos existencial de la intel·ligència artificial.
El 'Tillyvers'
Més dades. L'acció esdevé en el ‘Tillyvers’, un espai situat en algun recòndit lloc del núvol. Tilly manca, per descomptat, de records d'infància o d'experiències pròpies. Andrew Niccol pot ser que s'estigui desternillando. O no. El personatge en qüestió sembla un encreuament entre la intel·ligència artificial del seu Simone i l'absència de vida pròpia i impregnació de records falsos de Truman Burbank. Però no és ficció; és veritat. Com si fos una de les moltes pel·lícules en la qual els androides prenen consciència del que són i es rebel·len contra els seus creadors, Tilly comença a humanitzar-se en ‘Misaligned’ i a generar els seus propis desitjos després de conèixer a un ‘bot’ (el programa informàtic per a fer tasques automàtiques en internet) tendent a la rebel·lia.
La neerlandesa Eline van der Velden, fundadora i CEO de Practicle 6, havia parodiat abans, com a productora i actriu de la televisió britànica, els estàndards clàssics de bellesa femenina. No obstant això, quan va decidir crear a Tilly volia que aquesta emulés a Scarlett Johansson i Natalie Portman. És maca, jove, bruna, alegre, ulls castanys, lleugeres pigues en el nas, llavis ben delineats, fregant aquesta perfecció canònica en el rostre femení que busquen els productors i directors (i les audiències).
Un 90% menys de cost
L'estudi va obrir un compte d'Instagram a nom de Tilly en la qual es van penjar selfies, vídeos i fotos generades per IA. Van der Velden va arribar a dir que al públic li interessava més les històries contades en les pel·lícules que saber si els intèrprets eren reals o no. Per justificar, que no quedi. Amb tot, asseguren que ‘Misaligned’ és una producció híbrida entre professionals de l'audiovisual i especialistes en IA. Però hi ha un detall important expressat per la mateixa companyia: Tilly Norwood pot reduir els costos generals de producció en un 90%. I aquí apareix alguna cosa més que un debat artístic o ètic. És, simplement, una qüestió econòmica.
La CEO de Particle 6 continua buscant justificacions: “La IA pot donar suport a la producció cinematogràfica narrativa d'alta qualitat, però només amb una gran dosi d'experiència, habilitat, criteri i temps humà. Això no és una limitació de la tecnologia, sinó precisament la seva essència”. El mateix pensava el doctor Frankenstein de Mary Shelley quan va reviure un cos mort. En aquesta situació, va arribar a anunciar-se que Tilly anava a signar per una important agència d'actors. La reacció contrària no es va fer esperar per part dels sindicats d'intèrprets, directors i guionistes.
Entre el desconcert i el pànic
L'art imitarà la vida, ha dit Van der Velden. I si no ho diu ella, ho posa en boca de la seva flamant creació femenina per computadora. Suno, l'eina d'IA que pot crear cançons completes a partir de lleus instruccions de text, va generar un videoclip, ‘Take the lead’, en el qual Tilly, cantant sobre la polèmica suscitada, afirma que la intel·ligència artificial no és l'enemic, sinó la clau. Abans de començar el vídeo, un rètol anuncia que en la seva realització han intervingut 18 persones ‘reals’ entre dissenyadors, director, guionista, muntador i assistent de producció. Encara sort.
El març passat, quan encara no s'havia confirmat la realització de ‘Misaligned’, Particle 6 va anunciar la contractació de Mark Whelan, executiu procedent de Prime Vídeo, com a encarregat de les operacions estratègiques de Xicoia i, per extensió, dels possibles nous ‘talents’ digitals que puguin aparèixer. Perquè Tilly és només la primera. Whelan desenvoluparà el Tillyvers, un “univers digital dinàmic i en constant evolució on Tilly i una nova generació de personatges d'IA col·laboraran i desenvoluparan les seves carreres”. James Cameron i Emily Blunt, entre altres, van mostrar el seu desconcert, revestit de pànic, quan va aparèixer Tilly, “una futura superestrella mundial amb una narrativa fascinant”. Són paraules de Van der Velden, clar, que intueix, sap, els rèdits que li pot donar la seva creació en un món que canvia cap a no se sap on.
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