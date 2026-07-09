Halsey i René Rapp posen el colofó a la jornada inaugural del Cruïlla 2026
Greta ofereix un concert recollit amb la seva música introspectiva
Guillem Roset (ACN)
La cantautora i compositora Halsey, nom artístic d'Ashley Nicolette Frangipane, ha irromput amb energia aquest dimecres a la jornada inaugural del Festival Cruïlla. Qui és considerada una de les grans estrelles del pop alternatiu de l’última dècada, ha exhibit a Barcelona la seva habitual barreja d’estil amb personalitat pròpia. Tot plegat, en un directe que ha entrellaçat una aposta visual amb lletres íntimes. Un altre dels concerts esperats ha estat el de la cantant nord-americana Reneé Rapp. La també actriu ha ofert el seu debut a l’Estat amb un recital protagonitzat per la veu i la connexió amb el públic. Greta Farelo, germana de Bad Gyal i Mushka, ha presentat un concert recollit que ha inspirat amb la seva aposta introspectiva.
Ashley ha aparegut a l’escenari Estrella Damm tot sorprenent el públic: Obrint-se unes cortines d’un gran arc i baixant unes escales. Tan bon punt la cantant ha arribat al darrer graó ha començat l’espectacle. El foc s’ha apoderat de la primera línia de l’escenari, acompanyat de grans projeccions i molta llum. La seva ha estat una de les propostes més visuals i sorprenents de la jornada inaugural
“Hola, què tal”, ha preguntat la compositora al públic en l’arrencada del concert. Posteriorment, han estat habituals les interaccions amb el públic que l’ha anat responent amb emoció i passió.
Deu anys després del llançament de l’àlbum debut icònic ‘Badlands’, que va marcar un moment clau per l’alternative pop, Halsey ha estat a Barcelona per recordar les seves lletres personals amb temàtiques sovint íntimes.
Per la seva banda, Reneé Rapp ha mostrat al públic la seva destresa com a cantautora més enllà dels seus papers a la televisió. Un cop s’ha tornat a centrar en la música, l’autora ha conquerit l’escenari del Cruïlla des del primer moment que ha pujat a l’escenari.
Considerada una de les artistes pop amb més projecció dels últims anys, amb una carrera musical en consolidació, ha convidat el públic a una vetllada espontània i energètica on no ha parat de presentar i comentar les cançons del el concert.
El públic de l’escenari Occident l’ha respost bolcant-se des del primer moment amb els compassos de la discografia de Rapp. Així, moltes cares joves, però d’altres que no tant, han estat entregades des del primer moment fins a l’últim, especialment quan han sonat els ‘hits’. De fet, en acabar el concert no s’han donat per vençudes i han demanat més música.
Reneé Rapp els ha presentat un espectacle on no ha parat de moure’s per l’escenari tot ballant, cantant, dirigint-se a la resta d’integrants de la banda o convidant a tothom a cantar. “No puc sentir-vos”, els ha dit amb una invitació a fer-los cantar més fort.
Pel que fa a Greta, l’artista catalana emergent de pop independent i electrònica ha presentat un concert proper i recollit. Allunyada de les etiquetes i apostant per la llibertat creativa, la sensibilitat i l’experimentació, Farelo ha plantejat una música on ha liderat la introspecció i les emocions. Al Cruïlla ha mostrat el seu projecte canviant i emocional on la música esdevé un joc i una confusió.
Finalment, Xicu, Cesc Valverde, ha ofert a l’escenari Imagin el seu característic pop urbà. El bateria de Ginestà i Ambauka, ha aprofitat la seva presència al Cruïlla per presentar el nou àlbum, carregat de llenguatge emocional i contemporani.
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