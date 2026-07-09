El Festival Camins de Manresa engega avui amb el 75% de les entrades venudes
Luz Casal obre el primer dels sis concerts programats fins al 18 de juliol | Joan Dausà (aquest dissabte) i Sopa de Cabra (17 de juliol) ja han penjat el cartell de ple
A més dels concerts a l'escenari principal també hi haurà un ‘village’ amb propostes gastronòmiques, barres especialitzades i actuacions d'artistes locals
Amb el 75% de les entrades venudes (12.000 de les 15.900 disponibles) i dos dels sis concerts amb el cartell de ple (Joan Dausà i Sopa de Cabra), engega aquest divendres el Festival Camins de Manresa, a l’exterior del Palau Firal. Unes «molt bones xifres per a una primera edició» que, com explicava ahir el director del nou certamen, Xavi Pascual, demostren que «un festival d’aquesta tipologia [tipus ‘boutique’] feia falta al territori. Encara no hem ni començat i el públic està responent molt bé: ja s’ho comença a sentir seu».
Camins s’inaugura avui amb Luz Casal, que presenta el seu nou disc Me voy a permitir. Dissabte serà el torn de Joan Dausà que també presenta el seu nou disc Immortals. I tancarà aquest primer cap de setmana l’actuació de God Save The Queen, considerats el millor tribut del món de la banda britànica, que presenten un nou espectacle per celebrar el 50è aniversari de Bohemian Rhapsody.
Entrades
Les entrades es poden adquirir al web del festival (www.festivalcamins.cat) i a les taquilles del Kursaal de Manresa
El festival, impulsat per Promo Arts Music, amb el suport de l’Ajuntament de Manresa i Manresana d’Equipaments Escènics (MEES), tindrà tres concerts més la setmana que ve: Sergio Dalma (dijous 16 de juliol) que presenta el seu nou disc Ritorno A Via Dalma; Sopa de Cabra, en la gira de celebració dels seus 40 anys (17 de juliol), i Rosario, que també presenta nou disc: Universo de ley. Una programació «eclèctica», apuntava Pascual, per a un certamen que vol ser «el festival de referència del cor de Catalunya». Els concerts de l’escenari principal tindran capacitat per a 2.600 espectadors.
A banda de l’actuació a l’escenari principal (a les 22 h), el recinte obrirà les portes a les 7 de la tarda per «gaudir del village del festival», que tindrà les actuacions d’artistes locals a les 8 del vespre: avui Àuria Franch; demà, Gemm Sol i diumenge Riner.
L’espai també acollirà una zona de fins a sis propostes gastronòmiques, amb dues ofertes més gourmets com les que aportaran la Torre Busquet del restaurant Ca l'Amador o els Formatges Muntayola, però també amb concepte street food, com les de Deleito, Squadra Pizza Lab o Cachopo Kings entre d'altres. El village també tindrà barres especialitzades: de vins de la Do Pla de Bages, de còctels, d'Estrella Damm i de Coca-Cola. Per acabar la nit, el village acollirà un aftershow amb sessions de dj’s a càrrec del Sielu. Una proposta, reblava Pascual, «perquè les nits d’estiu del Bages tinguin una identitat pròpia».
Servei especial de bus
Amb motiu de la celebració del Festival Camins, l’Ajuntament i BusManresa reforçaran el servei de bus urbà. Aquesta mesura té com a objectiu facilitar l’alt volum de desplaçaments previst i afavorir una mobilitat segura i sostenible en transport públic, unint el centre de la ciutat amb el recinte de l'esdeveniment. El servei especial funcionarà amb una freqüència de pas d'un autobús cada 30 minuts, començant a les 18.45 h i allargant-se fins a la 1.15 h de la nit
L’Ajuntament també ha habilitat dos pàrquings, el del Centre Tecnològic de Manresa i el de Sant Joan d’en Coll. El públic del festival també podrà estacionar en els aparcaments en superfície situats als voltants del Palau Firal.
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