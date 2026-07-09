Manresa es queda aquest estiu sense el "Voilà! a la Lluvià!"
Els responsables de la sala del carrer del Cos renuncien a organitzar les vesprades a la Torre Lluvià a causa "dels retards administratius i la manca de garanties imprescindibles" de l'Ajuntament
"Avui, a 7 dies d'obrir hem decidit que 'ja n'hi ha prou'". Amb aquestes paraules, els responsables de la sala manresana Voilà! (situada al carrer del Cos) expliquen en un comunicat penjat aquesta tarda a l'instagram del local que aquest estiu no hi haurà "Voilà! a la Lluvià!". El perquè, apunten, es deu als "retards administratius i a la manca de garanties imprescindibles" de l'Ajuntament de Manresa per dur a terme una programació en condicions. Inicialment, les vesprades a l'exterior de la Torre Lluvià (per sopar, fer una copa o gaudir d'actuacions i música en directe) s'havien de celebrar del 16 de juliol i fins el 9 d’agost, tots els dijous, divendres, dissabtes i diumenges.
Com expliquen en el mateix comunicat, "Voilà! a la Lluvià!” va néixer el 2021 i "durant 3 anys hi hem compartit concerts i moments memorables. Després de dos estius d'obres, aquest any, al mes d'abril ens vam tornar a presentar a la licitació convocada per l’Ajuntament i en vam resultar adjudicataris. Voliem obrir l'11 de juny però no vam rebre la confirmació fins dos dies abans, fet que ens va deixar sense el temps necessari per preparar-la amb les garanties que mereix."
Malgrat això, remarquen, "vam adaptar la programació, el personal, la contractació, la publicitat i el muntatge per ajustar-la a aquestes tres úniques setmanes", però aquest dijous han decidit renunciar a l’organització de Voilà a la Lluvià perquè no poden garantir el projecte "amb la qualitat desitjada". Així mateix, "no volem continuar invertint temps i esforços en un espai on, de manera reiterada, ens hem trobat amb dificultats i entrebancs que n’han compromès la viabilitat".
Els responsables del Voilà, l'Emma Costa i el Xavier Tristany, agraeixen "de tot cor al públic, als artistes i a totes les persones que heu fet possible aquesta aventura: Ens retrobarem a la sala a la tardor i en molts altres espais durant l’estiu per continuar gaudint de la música en directe". Entre aquests espai el Voilàdomiu, l’exterior de la Torre de l’amo de Viladomiu Nou a Gironella, amb la programació de concerts de tribut, que es clou aquest cap de setmana. O el Vermusic, a l'agost, també a Gironella.
Subscriu-te per seguir llegint
- Estabilitzat l'incendi iniciat a Navarcles i que va obligar a confinar 9.000 persones d'Artés i Sallent
- El foc de Navarcles i el Pont de Cabrianes, en imatges
- Lucía, 27 anys, vivint en una vila gallega de 9 habitants: 'Per a mi, la compra del mes ronda els 50 euros, perquè entre l'hort i la recol·lecció gasto molt poc
- Diferències entre deshidratació, esgotament i cop de calor: així pots identificar-los
- L'empresa manresana Umformtechnik entra en liquidació
- Activat un avís preventiu per partícules en suspensió que afecta la Catalunya central
- David Márquez, de Manresa, un dels guanyadors de la beca de la Fundación Amancio Ortega: "Gaudeixo resolent problemes"
- Una gelateria sobre rodes refresca l'estiu de Bagà