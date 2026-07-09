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Mor Bonnie Tyler als 75 anys

Es trobava ingressada des de finals de maig en un hospital de Portugal

Mor Bonnie Tyler als 75 anys

Mor Bonnie Tyler als 75 anys / ZSOLT CZEGLEDI / EFE

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EFE

Londres

La cantant Bonnie Tyler ha mort als 75 anys. L’artista britànica va ingressar a finals de maig en un hospital de Faro (al sud de Portugal) després d’haver-se sotmès a una cirurgia intestinal que la va deixar en coma induït.

Tyler, nascuda com a Gaynor Hopkins, va saltar a la fama a finals de la dècada dels 70 amb cançons com «It's a Heartache», però va assolir l’estrellat internacional als anys 80 amb l’icònic «Total Eclipse of the Heart» (1983).

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