Òbit
Mor Bonnie Tyler als 75 anys
Es trobava ingressada des de finals de maig en un hospital de Portugal
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EFE
Londres
La cantant Bonnie Tyler ha mort als 75 anys. L’artista britànica va ingressar a finals de maig en un hospital de Faro (al sud de Portugal) després d’haver-se sotmès a una cirurgia intestinal que la va deixar en coma induït.
Tyler, nascuda com a Gaynor Hopkins, va saltar a la fama a finals de la dècada dels 70 amb cançons com «It's a Heartache», però va assolir l’estrellat internacional als anys 80 amb l’icònic «Total Eclipse of the Heart» (1983).
(Estem treballant per ampliar la informació)
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