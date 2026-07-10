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Arrenca amb èxit el nou Festival Camins de Manresa amb els concerts d'Àuria Franch i Luz Casal

El recinte, instal·lat al Palau Firal dela capital del Bages, s'ha obert a les 20 hores i no ha tardat en omplir-se

El festival Camins arrenca amb els concerts d'Aurià Franch i Luz Casal

El festival Camins arrenca amb els concerts d'Aurià Franch i Luz Casal

Maria Berenguer

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Jordi Torres Cusidó

Maria Berenguer

Manresa

Amb les veus de Luz Casals i Àuria Franch, el nou Festival Camins de Manresa ha començat a caminar aquest divendres al Palau Firal de la capital del Bages. És la primera de sis jornades musicals que continuaran demà i diumenge, i de divendres a diumenge de la setmana vinent amb altres veus consagrades com les de Joan Dausà i Rosario, entre d'altres,

Les portes del recinte s'han obert puntuals i s'ha omplert ràpidament. I és que a les 8 del vespre començava el primer concert. Com a teloners dels caps de cartell, l'organització ha programat per a cada jornada un artista local i, en la inaugural, l'escollida ha estat la manresana Àuria Franch.

Entre el públic, molts manresans, però també gent d'altres pobles i ciutats del Bages i d'arreu de Catalunya. I mentre s'escoltava Franch, també es podia començar a fer cua en els diversos food trucks de pizza, hamburgueses, i altres menjars. La imatge era de taules plenes i d'ambient calmat.

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Demà, dissabte, serà el torn de Joan Dausà que també presenta el seu nou disc Immortals. I tancarà aquest primer cap de setmana l’actuació de God Save The Queen, considerats el millor tribut del món de la banda britànica, que, per celebrar el 50è aniversari de Bohemian Rhapsody presenten un nou espectacle. La setmana que ve tindrà tres concerts més: Sergio Dalma (dijous 16 de juliol) que presenta el seu nou disc Ritorno A Via Dalma; Sopa de Cabra, en la gira de celebració dels seus 40 anys (17 de juliol), i Rosario, que també presenta nou disc: Universo de ley.

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