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El Mundial també es llegeix: vuit títols per triar

L’eufòria futbolística arriba a les prestatgeries i, coincidint amb la Copa del Món, el mercat editorial treu fum amb llibres sobre el campionat

Una vintena de llibres sobre el futtbol i la Copa del Món a la llibreria Abacus de Manresa

Una vintena de llibres sobre el futtbol i la Copa del Món a la llibreria Abacus de Manresa / Mireia Arso

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Mar Peñarroja Paz

Mar Peñarroja Paz

Manresa

Mentre es disputen els quarts de final del Mundial, les publicacions sobre el torneig de futbol omplen les taules i prestatgeries de les llibreries. Des de narrativa fins a passatemps, passant per guies il·lustrades, còmics i llibres d'assaig i biografies; llibres per a tots els gustos i per a totes les edats per descobrir totes les cares de la Copa del Món.

Cuaderno de actividades para adultos

Diversos autors

Blackie Books | 12,90 euros | Jocs i passatemps

Mots encreuats, sopes de lletres i laberints: la història dels mundials de futbol en un quadern d’activitats per a adults.

Superhéroes del fútbol

Mahamadou Traoré

Lunwerg Editores | 29,90 euros | Llibre il·lustrat

Tenen superpoders quan estan al camp els grans jugadors? És la pregunta que planteja aquest recull d’anècdotes i mites sobre les llegendes del futbol.

El mundial es para listos

Miguel Gutíerrez

GeoPlaneta | 21,90 euros | Infantil i juvenil

122 històries plenes de sorpreses per entendre com funciona la Copa del Món. Un llibre ple d’anècdotes que farà que els petits en sàpiguen més que els grans.

Historia de los mundiales de fútbol

Brian Granville

Cult Books | 31,50 euros | Crònica periodística

Escrita per Glanville, cèlebre periodista esportiu, aquesta història dels mundials (1930-2022) és ja una obra de referència.

Atlas mundial de los estadios de fútbol

John Gillard

Cinco Tintas | 33,25 euros | Guia il·lustrada

1000 camps en 236 pàgines. Estadis urbans, extravagants i històrics, una guia per descobrir on es juga a futbol.

El Partido del Fin del Mundo

Juan Villoro

Libros del K.0 | 19,90 euros | Assaig

Un manual d’instruccions per la Copa del Món. Una antologia d’articles tant publicats com inèdits que expliquen el perquè d’aquesta passió global.

La història del futbol explicada pels Futbolíssims

Roberto Santiago i Pablo Fernández

Cruïlla | 18,95 euros | Infantil i juvenil

La saga d’«Els Futbolíssims» arriba ara en edició Mundial. Origen, tornejos, gols i jugadors en una edició molt didàctica.

Els Cacauets Futbolers 4. Cap al mundial!

Isaac Palmiola

Estrella Polar | 9,95 euros | Narrativa

L’equip dels Cacauets es juga l’entrada al Mundial de Futbol del Barri en un partit contra els seus grans rivals. Guanyaran?

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