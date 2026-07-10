Una fórmula d'èxit: cinc anys de Broadway a Manresa
La Nit de Musikaals va tornar a omplir, dijous, la sala gran del teatre Kursaal amb èxits dels grans musicals de Disney i clàssics del gènere
Un focus il·luminava els músics. Fani Fortet a la percussió, Carles Ratera al contrabaix i al baix elèctric i Dídac Flores al piano. De fons, una magdalena es projectava al teló. La Clara Badia i la Gina Gonfaus van bufar una espelma: Nit de Musikaals celebrava els cinc anys.
Per primer cop al Kursaal el 2022, la idea de Jan Buxaderas, Gonfaus i Badia tornava a omplir, ahir, la sala gran del teatre. Amb Dídac Flores com a director musical, David Pintó de director escènic, Sílvia Sanfeliu d’ajudant de direcció i repetint l’elenc de l’edició anterior, la Nit de Musikaals és una fórmula d’èxit.
Entre bambolines, la càmera perseguia a Badia, Gonfaus, Aina Serra, Maria Palazón, Ferran Soler, Bernat Barat, Pedro da Costa i Ran Valdívia. És Birdman, però al Kursaal. I, de cop, el Broadway que fins aleshores s'havia vist sobre del teló, sortia a l’escenari. "Gràcies per ser-hi", deia Flores a l’audiència. Que comenci l’espectacle.
Aquesta nit i prou, cantaven els intèrprets, deixant clar que, tot i que potser els agradaria, el cànon a vuit veus només es podria sentir ahir. Be Our Guest i deixa’t portar per la màgia de Bibbidi-Bobbidi-Boo amb el medley de 13 cançons de Disney, un dels clàssics de la nit. I, tot i que els intèrprets es van prestar totalment al que requeria cada cançó, també es van permetre alguna llicència poètica: el Circle of Life d’El rei Lleó es va tancar envoltant a Flores, encarregat dels arranjaments que fan possible la Nit de Musikaals. Que no hi hagués solistes i que entre ells es cantessin "ser part del teu món / m’ha fet canviar del tot" no va ser casualitat.
Com si haguessin previst les expectatives que hi havia entre el públic (que potser ho van fer, les entrades estaven exhaurides), van cantar un recull de Frozen que clamava a ple pulmó "per primer cop des de fa segles / hi haurà música al jardí. / Per primer cop des de fa segles / ballaré fins al matí". A la platea es van sentir ovacions i, amb un fort aplaudiment, va comemçar una breu pausa musical: jazz.
Tamborets i moviments de maluc van transportar el talent local de Chicago a Nova York de la mà dels compositors Kander i Ebb i, abans de donar pas a clàssics com El mag d'Oz, El fantasma de l'òpera o Esmorzar amb diamants—perquè això sempre agrada a tohom—, els nois van estar a l'altura d'un dels treballs d'Hèrcules amb una cançó èpica; a les noies, se'ls en va cedir una d'amor: I won't say (I'm in love); el públic, però, sí que ho estava. Pujant el teló i deixant tot l'escenari al descobert, Yentl, Billie Elliot i Ragtime van ser la banda sonora d'una suite dedicada als pares que, a alguns, els va fer plorar.
Però la Nit de Musikaals volia acabar recordant el seu origen. Cantant "casa meva no és massa gran, però és suficient per mi" deixaven clar que, a l'espectacle de Manresa, encara li queda una llarga vida per seguir "desafiant la gravetat", tant o més que l'agut de Dídac Flores. Perquè Manresa no és Broadway, però, per una nit, s’hi pot assemblar.
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