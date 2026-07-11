La Coral Escriny culmina amb èxit la gira a Viena
La formació santpedorenca ha ofert dos concerts a la capital austríaca per difondre la música coral catalana contemporània i ha reforçat els vincles amb la coral vienesa Chor Gemischter Satz, que visitarà Catalunya el curs vinent.
Regió7
La Coral Escriny ha tancat amb molt bon balanç la seva gira musical a Viena, on aquest cap de setmana ha ofert dos concerts de música coral catalana. Els més de seixanta cantaires de la formació santpedorenca han compartit la seva música amb el públic austríac en una experiència que ha servit per establir nous vincles entre Catalunya i Àustria.
L'oportunitat de fer una gira internacional amb parada a Viena va sorgir gràcies a l'avinyonenca Montserrat Vilar, que exerceix com a professora de música a Viena. La coral catalana va ser rebuda per l'amfitriona Chor Gemischter Satz la qual, no tan sols va organitzar el primer concert de la Coral Escriny a l'església lliure Baptistengemeinde Mollardgasse, sinó que va compartir escenari amb la formació santpedorenca en una segona actuació on es van interpretar conjuntament de dues peces: una obra en alemany i la cançó tradicional catalana Rossinyol, cantada en llengua catalana i rebuda amb una càlida ovació del públic.
Però la balada no va ser l'única peça que el públic austríac va poder sentir en català. En ambdós concerts, els cantaires de Santpedor van pujar a l'escenari amb el repertori del programa El Mirador, una panoràmica de la creació coral catalana dels darrers dos segles a través d'obres de Pau Casals, Enric Morera, Eduard Toldrà, Manuel Oltra, Josep Vila Casañas, Albert Guinovart, Anna Campmany i Josep Ollé. La proposta va despertar un gran interès entre els assistents, que van reconèixer la qualitat artística de la formació catalana i la riquesa del patrimoni coral del país.
"L'acollida que hem rebut per part de la Chor Gemischter Satz ha estat extraordinària", assegurava Marc Reguant, director de la Coral Escriny. Per això, la formació del Bages ha convidat oficialment la Chor Gemischter Satz a visitar Catalunya durant el curs vinent perquè pugui actuar a Santpedor i continuar aquest intercanvi musical i cultural iniciat a Viena. Per al director de la Coral, aquesta gira representa el millor final possible d'una temporada excepcional que inclou una col·laboració amb el pianista Manel Camp i amb l'Orquestra Simfònica del Vallès: "Ha estat una temporada especialment intensa, però també molt gratificant. Acabar el curs portant la música coral catalana a Viena és el millor colofó que podíem imaginar", continua el director.
Més enllà de la música
Acabada la temporada artística, la Coral Escriny aprofitarà els mesos d'estiu per impulsar la renovació de la teulada del seu local social amb l'objectiu de conservar i fer valdre aquest espai emblemàtic de l'entitat.
El local, de propietat de la formació, porta el nom de Jordi Falip, expresident de l'entitat i impulsor de l'adquisició del local de l'agrupació. Inaugurat el 1998, el local Jordi Falip s'ha consolidat com el centre neuràlgic de la vida de la coral, acollint els assajos setmanals, reunions, activitats formatives i de convivència. Invertint en la conservació del seu patrimoni, la coral demostra el compromís de l'entitat amb el municipi i amb la cultura coral.
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