Nolan converteix l’‘Odissea’ en un homèric ‘blockbuster’ d’autor
Matt Damon, Anne Hathaway, Zendaya, Robert Pattinson i Tom Holland encapçalen l’espectacular repartiment de la pel·lícula més esperada de l’any / El film, rodat en 70 mm i IMAX amb un pressupost de 219 milions, arriba al cine el pròxim 17 de juliol
Quim Casas
Si ens poséssim poètics amb un cineasta tan poc donat a la poesia com Christopher Nolan, diríem que la seva carrera ha estat una particular odissea cap a Ítaca. Si donem per fet que el final de la guerra de Troia equival als seus inicis independents en el cinema britànic –Following (1998)–, la seva arribada a Hollywood, la seva particular Ítaca, va trigar exactament el mateix que el viatge d’Odisseu/Ulisses: deu anys. El 2008, amb la seva segona pel·lícula sobre Batman, El cavaller fosc, es va consagrar definitivament.
Que Nolan realitzi el 2026 una nova versió de La odisea, de gairebé tres hores de durada, filmada en 70 mil·límetres –així es projectarà a la sala Phenomena de Barcelona a partir de l’estrena, el 17 de juliol– i amb el millor repartiment possible avui dia, entraria en qualsevol travessa. Ara mateix és el director anglosaxó amb més llibertat de moviments, encara més que Steven Spielberg i James Cameron. El 2020, quan les sales de cine obrien les portes amb l’aforament reduït, Nolan es va entossudir a estrenar Tenet, un film que Warner Bros no volia distribuir per por que els guanys no fossin suficients per amortitzar-ne el cost. Nolan va sortir-se amb la seva i va pal·liar la crisi: va costar 180 milions i en va recaptar 330 arreu del món.
Tres anys després arribava Oppenheimer, que en cas de no haver coincidit en el temps amb Barbie i generar el fenomen conegut com a barbenheimer, segurament hauria doblat els ingressos.
Tot i la dura competència que va tenir en el film de Greta Gerwig, la pel·lícula de Nolan sobre un dels arquitectes de la bomba atòmica va recaptar 850 milions d’euros havent-ne costat 87 i mig.
Era impossible que Universal Pictures, productora d’Oppenheimer, es negués a sufragar el següent projecte del director, un nou acostament a La odisea que, com ja és habitual en Nolan, s’ha convertit en la pel·lícula més esperada de l’any. I amb diferència respecte a les altres (El día de la revelación o Dune: Parte tres, prevista per al desembre). Nolan aposta fort: ¿recuperarà la pel·lícula els 219 milions d’euros que s’estima que ha costat? Tot sembla indicar que sí.
Text viatger i iniciàtic
Relat ontheroad per antonomàsia, segles abans que Jack Kerouac escrigués En el camino i Dennis Hopper dirigís Easy rider, el text viatger, aventurer, fantàstic i iniciàtic d’Homer ja havia sigut portat al cine. Hi ha un cas recent, El regreso de Ulises (2024), amb Ralph Fiennes i Juliette Binoche, tot i que el relat comença quan Odisseu arriba a casa. Ja en el cine mut, Georges Méliès va realitzar un film de tres minuts sobre Ulisses, el ciclop Polifem i les nimfes de l’illa de Calipso. Kirk Douglas va protagonitzar el 1954 el pèplum italoamericà Ulises. Els germans Coen, finalment, van barrejar a O brother! (2000) els temps de la Gran Depressió amb el poema d’Homer.
En termes de logística de producció i espectacle visual, no n’hi ha cap que faci ombra a la versió de Nolan, cineasta que ha aconseguit convertir-se en un autor de blockbusters. Format IMAX i so Dolby Atmos. Localitzacions al Peloponès, Sicília, el Marroc, Islàndia i Escòcia. Més de mig any de rodatge, entre el febrer i l’agost del 2025. I un repartiment poderós per si el nom de Nolan i l’espectacle hollywoodià de la mitologia grega no fossin prou reclam.
Matt Damon és Odisseu, Ulisses segons l’adaptació al llatí. El seu viatge defineix un concepte, el d’odissea, "un viatge llarg en què abunden les aventures adverses o favorables al viatger". És el tercer film de Damon amb Nolan després d’interpretar a Interstellar el doctor Mann i a Oppenheimer l’alt comandament militar encarregat del projecte Manhattan.
Anne Hathaway va ser a les ordres de Nolan una excel·lent Catwoman (El cavaller fosc: La llegenda reneix) i va tenir un paper fonamental a Interstellar. Aquí és Penèlope, filla d’Ícar d’Esparta i dona d’Odisseu, qui espera amb fidelitat després del conflicte de Troia. L’actriu està en el seu millor moment, just acabada d’estrenar la segona part d’El diable es vesteix de Prada i a l’espera, a finals d’aquest mes, de Mother Mary.
Al fill d’Odisseu i Penèlope, Telèmac, l’interpreta Tom Holland. És el protagonista dels primers quatre cants de l’Odissea, titulats Telemàquia, quan el jove indaga sobre el parador del seu pare. Antínous, encarnat per Robert Pattinson, va ser un dels pretendents de Penèlope quan Odisseu era a Troia. És la segona col·laboració de l’actor amb Nolan després d’incorporar Neil, personatge clau dels viatges inversos pel temps a Tenet.
Atena és la protectora d’Odisseu, però alhora el seu esperó, ja que el castiga a vagar durant deu anys abans de tornar a casa per culpa de la seva manifesta arrogància. Atenea era la deessa de la saviesa, però també de la guerra: una estratega. Li dona vida Zendaya, que forma amb la seva parella Holland i amb Pattinson el tercet de moda: a Zendaya i Pattinson els hem vist no fa gaire a El drama, i a ella i Holland els veurem d’aquí unes setmanes en la nova entrega de Spider-Man.
Hi ha quatre actrius més que s’afegeixen a la causa homèrica de Nolan. Lupita Nyong’o és Helena de Troia; Charlize Theron és Calipso, la reina nimfa de l’illa d’Ogígia, on Odisseu va passar set anys. Mia Goth apareix com a Melanti, un personatge masculí en el text original: és l’esclau d’Odisseu que es dedica a cuidar les cabres. Samantha Morton és Circe, deessa i fetillera de l’illa d’Eea. Al repartiment s’hi afegeix el director indie Benny Safdie en el paper d’Agamèmnon, l’heroi de la Ilíada.
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