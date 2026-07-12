Estrenes de cine
De Troia a la galàxia, passant pel Mississipí: 10 visions de ‘La Odisea’
Christopher Nolan se suma a una llarga llista de creadors que han portat l’obra d’Homer a la pantalla amb intencions i pressupostos molt diversos
Rafael Tapounet
Des d’un curtmetratge de quatre minuts a una sèrie de set hores i mitja; d’un ‘spaghetti western’ a una odissea espacial; d’Els Joglars als germans Coen. El poema èpic atribuït a Homer en què es narra la tornada a casa de l’heroi Ulisses després de la guerra de Troia ha sigut objecte de nombroses i molt diferents adaptacions al cine i la televisió. Aquestes són 10 de les aproximacions més destacades.
Georges Méliès. L’heroi homèric fa la seva primera aparició en el cine en aquest curtmetratge que barreja, en versió libèrrima, dos passatges de ‘La Odisea’: el de l’illa d’Ogigia, governada per la nimfa Calipso, i la trobada amb el ciclop Polifemo. En només quatre minuts, Méliès (que interpreta Ulisses) s’ho fa venir bé per incloure balls, escamotejos –com el de Calipso, que desapareix per ser substituïda per la mà del gegant– i altres efectes especials, com el moviment de l’ull de Polifem, que acabarà perforat per una llança en un moment de pur sang i fetge.
Mario Camerini. Entretingudíssim pèplum que sap equilibrar una difusa fidelitat a l’obra clàssica (tot i que prescindeix d’alguns episodis importants i altera d’altres) amb un àgil ritme narratiu, esquitxat d’escenes d’acció i encantadors efectes especials. Kirk Douglas lidera un rutilant repartiment en el qual brillen Silvana Mangano (en el doble paper de Circe i Penélope) i Anthony Quinn (com Antínoo). Durant anys, aquesta pel·lícula va ser per a molts nens la porta d’entrada a l’univers d’Homer, com va testificar Giuseppe Tornatore quan va decidir projectar-la en el seu ‘Cinema Paradiso’.
Duccio Tessari. Després de l’èxit d’‘Una pistola para Ringo’, Tessari, que havia debutat en la direcció amb el pèplum ‘Los titanes’, va tenir l’ocurrència de traslladar ‘La odisea’ a l’eurowéstern’, prenent-se més llicències que un agent 00. Giuliano Gemma interpreta un capità de l’exèrcit de la Unió que, acabada la guerra de secessió, torna a la seva Ítaca particular (un poble fronterer anomenat Mimbres) i troba la seva dona presa d’un grup de malfactors. El que segueix és una venjança executada amb competència i sadisme mentre sona música de Morricone. O sigui, tot bé.
Franco Rossi i d’altres. Ambiciosa coproducció entre Itàlia, França Iugoslàvia i la República Democràtica Alemanya que, gràcies a la seva homèrica durada (446 minuts), es va poder permetre servir la versió més fidel al poema èpic original. Ho va fer a més amb un estil visual sobri i realista, sense els excessos habituals, i amb un ajustat repartiment internacional encapçalat per l’ armeni Bekim Fehmiu (Ulises) i la grega Irene Papas (Penélope). La RAI la va emetre com una minisèrie de vuit capítols i poc després es va estrenar en cines una insatisfactòria versió de només 109 minuts.
Carlos González Groppa. Considerada la primera pel·lícula d’animació mexicana feta amb la tècnica stop motion (tot i que alguns li neguen la qualificació de llargmetratge perquè dura 59 minuts), aquesta adaptació amb ninots de fusta pensada per a un públic infantil destaca per les seves traces psicodèliques (l’episodi dels lotòfags és magnífic) i per la seva animada banda sonora, tot i que les limitacions pressupostàries resulten dolorosament evidents. El fracàs del film va empènyer l’argentí González Groppa a abandonar la direcció per dedicar-se als guions i la literatura.
Els Joglars. Més estretors pressupostàries resoltes amb un malbaratament d’enginy. En aquesta sèrie de cinc capítols que es va emetre en el programa infantil ‘Un globo, dos globos, tres globos’, la companyia dirigida per Albert Boadella relatava alguns passatges rellevants de l’obra d’Homer convertint pals en espases, orinals en cascos, cadires en cavalls, taules en illes i llençols agitats en mars embraveïts. A mig camí entre l’adaptació i la paròdia (els actors se saltaven una vegada i una altra els guions de Francesc Nel·lo), el resultat va ser tan didàctic com hilarant.
Nina Wolmark i Jean Chalopin. Coproducció francojaponesa que traslladava ‘La odisea’ al segle XXXI. Després d’enfurismar els déus per matar el ciclop que tenia presoner el seu fill Telèmaco, Ulisses vaga per la galàxia a la seva nau espacial en companyia d’una nena blava, un robot vermell i un grapat de tripulants condemnats a mantenir-se hibernats i en suspensió (d’aquí la popular frase «estàs més penjat que Numais»). La sèrie va ser un fenomen a l’Espanya del felipisme gràcies, en part, a una sintonia memorable i a la veu olímpica de Constantino Romero (com Zeus, és clar).
Andrei Kontxalovski. Estimable telefilm de tres hores (es va emetre com una minisèrie de dos capítols) que, a diferència d’altres versions, posa l’accent en la intervenció dels déus, tot i que prescindeix inexplicablement de l’episodi de les sirenes, amb el joc que dona. El robust Armand Assante compon un Ulisses més que digne, però queda eclipsat per la potència de l’elenc femení (Irene Papas, Isabella Rossellini, Greta Scacchi, Geraldine Chaplin i la magnètica Vanessa Williams al paper de Calipso) i pels adorables efectes especials de la factoria de Jim Henson.
Joel i Ethan Coen. En aquesta lliure reinterpretació de ‘La odisea’ en to sípia ambientada al Mississipí de la Gran Depressió, Ulisses és un estafador addicte a la cera capil·lar que s’escapa de la presó, el ciclop és un venedor de bíblies borni, Posidó és un xèrif sàdic, les sirenes són unes atractives bugaderes i els lotòfags, una secta religiosa. A més, els diàlegs són brillants, la música –blues, country, gòspel– és magnífica i George Clooney broda una de les millors interpretacions de la seva carrera, formidablement secundat per John Turturro i Tim Blake Nelson.
Uberto Pasolini. La penúltima adaptació (fins ara) del poema homèric se centra en l’arribada d’Ulisses a Ítaca després d’una absència de 20 anys i desposseeix la història dels elements fantàstics i mitològics per centrar-se en l’estudi psicològic del protagonista, un tità turmentat per la culpa que exhibeix sense objecció els estralls del temps en el seu físic de musculós guerrer. La interpretació de Ralph Fiennes, que es va sotmetre a cinc mesos d’entrenament i dieta per donar el personatge, i el missatge antibèl·lic són el més valuós d’una pel·lícula una mica distant.
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