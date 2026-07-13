La nova aposta d'Aitana i El Mago Pop: un teatre a Barcelona per impulsar les arts escèniques i el talent local
Els dos artistes realitzen, amb la iniciativa, "una aposta decidida per generar noves oportunitats per als creadors i professionals del sector"
ACN
La cantant Aitana i Antonio Díaz, El Mago Pop, han anunciat aquest dilluns la compra del Teatre Aquitània de Barcelona. "Ens feia molta il·lusió unir-nos per fer aquest projecte i que tots els artistes de diferents disciplines puguin connectar amb el seu públic", ha dit Aitana en un vídeo. Amb aquesta iniciativa, com han detallat en un comunicat, els dos artistes realitzen "una aposta decidida per les arts escèniques i per la ciutat" i impulsaran un projecte per generar "noves oportunitats per creadors i professionals del sector, afavorir la producció i exhibició de nous espectacles i contribuir a l'enfortiment del teixit cultural de Barcelona".
El projecte, han explicat, neix amb "la voluntat de donar suport al talent, fomentar la professionalització de les arts escèniques, impulsar la creació d’ocupació i continuar consolidant Barcelona com una ciutat de referència per a la cultura i la creativitat".
A través d'un comunicat, Aitana ha explicat feia molt de temps que somiaven a fer un projecte junts i no van pensar "una manera més bonica de començar que apostant per la cultura i pel futur de les arts escèniques". Han assenyalat que creuen "profundament en el futur dels teatres" i per a ells és "un privilegi poder contribuir a preservar i fer créixer un espai tan especial com el Teatre Aquitània. Estem molt il·lusionats per donar-li una nova vida i treballarem perquè Barcelona se senti orgullosa d’aquest projecte".
Per la seva banda, El Mago Pop ha afirmat que estan "molt il·lusionats amb aquest projecte. Creiem profundament en el poder transformador de la cultura i és un privilegi poder-hi invertir precisament a la nostra terra. Esperem aportar el nostre gra de sorra perquè Barcelona continuï sent un referent internacional de les arts escèniques i perquè cada vegada més artistes i professionals trobin aquí un lloc on desenvolupar el seu talent".
Antonio Díaz ha confessat que mai havia tingut un soci en cap dels seus projectes i, per això, li fa una il·lusió molt especial que la seva primera sòcia sigui l’Aitana, una artista que admira "profundament i que, amb el seu talent, el seu treball i el seu carisma, s’ha consolidat com una de les artistes de més impacte i rellevància del nostre país".
Amb l’adquisició del Teatre Aquitània, Aitana i Antonio Díaz inicien un projecte a llarg termini "basat en l’excel·lència artística, la innovació i el compromís amb el futur de les arts escèniques, amb l’objectiu de convertir aquest espai en un punt de trobada per a noves propostes, nous públics i noves generacions de creadors".
Teatre Regina
En un comunicat el passat 14 d'abril, el Mago Pop va confirmar l'interès de la seva empresa pel Regina, que els propietaris havien posat a la venda. Al text, l'artista indicava que quan van tenir coneixement de la possibilitat, se'ls va informar que hi havia un contracte de lloguer que acabava el 31 de març, prorrogat a petició dels llogaters fins al 31 d'agost.
Durant les negociacions, la direcció del Regina també va mantenir una reunió amb l'equip del Mago Pop. Mariona Campos va explicar que les dues parts van explorar la possibilitat que el projecte continués com a llogater, independentment de qui acabés adquirint l'edifici. "A nosaltres ens era igual qui ens llogués la sala mentre ens la llogués algú".
La reunió, va assegurar, va ser cordial, però no va fructificar. Després d'aquell contacte, l'equip del Mago Pop va optar per desvincular-se de les negociacions fins que es resolgués la relació entre la propietat i el teatre.
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