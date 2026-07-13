Vint espectacles en tres mesos: aquesta és la programació de tardor del Teatre Municipal Ateneu d'Igualada
La nova temporada de teatre, música i propostes familiars arribarà als escenaris de l'Anoia de setembre a desembre
Els abonaments preferents ja es poden adquirir fins al dia 20. Les entrades individuals es podràn comprar a partir del 21
Ser un espai de gaudi, reflexió i diàleg. Aquesta és la intenció del Teatre Municipal Ateneu que programa, per aquesta temporada de tardor, una vintena d'espectacles de teatre, música i propostes per al públic familiar.
Maria Rodríguez Soto trencarà el gel el 13 de setembre amb Permagel, una producció de Dagoll Dagom basada en el llibre homònim d'Eva Baltasar i amb una lesbiana amb tendència suïcida com a protagonista. Dirigida per Victoria Szpunberg, l'obra arriba a Igualada després de passar pel teatre Texas de Barcelona i, s'espera, "atregui el públic jove", diu Rafel Roca, cap tècnic de la sala.
Un públic a qui també es dirigeix La llei de la gravetat (8 de novembre), una proposta de la jove companyia igualadina L'Embrió que es va estrenar al Teatre Nacional de Catalunya i que "farà el primer bolo de la gira a casa", explica Roca. Però la cirereta del pastís la posarà David Selvas amb Perfectes desconeguts (25 d’octubre), un espectacle teatral basat en la pel·lícula italiana (i altre com homònima) de Paolo Genovese.
A més d'aquestes obres destacades a l'escenari igualadí també s'hi podrà veure Fora de quadre(3 d’octubre), on la Mireia Moncunill i el Pep Farrés reflexionen, a partir de fotografies familiars, sobre el paper de l'herència; Göteborg (11 d'octubre), una obra de Jordi Casanovas sobre les segones oportunitats; la comèdia Una idea genial (31 d'octubre), basada en l'obra guanyadora de dos Molière de Sébastien Castro i dirigida per Xavier Ricard, i Els objectes flotants (després de la tempesta) (13 de desembre) la qual, basada en el Club de las vi(u)das, un compte d'Instagram sobre l'experiència de la viudetat de Tessa Harry i Montse Clotet, arriba al teatre de la mà d'Anna Sahun, Elena Gadel i Ariadna Montfort.
Havaneres i molta música
Enguany, l'Ateneu d'Igualada viatjarà fins a Cuba amb Americanes Simfòniques (22 de novembre), una proposta de Son de l'Havana acompanyat d'un quartet de corda. Però aquest no és l'únic espectacle musical: l'Ateneu Igualadí torna a combinar proximitat, intimitat i qualitat artística a Músiques de Butxaca.
Jazz vibrant, festiu i enèrgic de la mà de La Vella Dixieland (25 de setembre) i elegància i sensibilitat amb l'homenatge Canta Sinatra de Miquel Barceló Quartet (30 d'octubre), dues actuacions de petit format per animar la tardor.
Per als més petits
A Igualada no s'obliden del públic infantil. Per això l'associació cultural per promoure el teatre infantil i familiar La Xarxa proposa sis espectacles de titelles, teatre, música i pallassos.
El tret de sortida el donarà la Pera Llimonera amb el premiat Rucs. La maledicció del bruixot (20 de setembre), un espectacle de comèdia que capgira els contes tradicionals. La seguirà La Cabuda, companyia premiada per La Xarxa aquest 2026 i que pujarà a l'escenari amb Mal de closca (4 d'octubre). El tercer espectacle serà Fe de rutes, un homenatge a Joan Brossa a càrrec de Toti Toronell (18 d'octubre) al qual seguirà Bufairons, en una actuació que commemorarà el 40è aniversari del Centre de Titelles de Lleida.
Les bombolles de sabó d'SPUMae de Cia. MeLaBuffa serà el penúltim espectacle dirigit als infants (15 de novembre), una proposta visual, poètica i sense text plena d'humor i imaginació. La programació familiar la clourà La Tresca i la Verdesca amb els plors, crits, espetec d’ossos, gasos, badalls, batecs, xarrups o esternuts de Rau-rau (29 de novembre), perquè, si estem vius, també, sonem.
I pels qui no n'han tingut prou
Fora de la programació estable, el Teatre Municipal Ateneu ofereix, també, Improshow de Planeta Impro un espectacle solidari per recaptar fons per a l’Associació Española Contra el Càncer de Barcelona (19 de setembre); una versió teatralitzada a la Capella de Música de la Tossa de la sarsuela catalana Cançó d’amor i de guerra, de Rafael Martínez Valls amb text de Lluís Capdevila i Víctor Mora i la participació de la Coral Sant Martí, la Coral Castell de Gelida, la Coral Ferran Sors i l’Orquestra Simfònica de Granollers (28 de novembre); diverses representacions d'Els Pastorets de Josep Maria Folch i Torres, a càrrec de l’Esbart Igualadí, i la Gran gala de valsos i obertures de l’Orquestra Terres de Marca que, amb un repertori de la família Strauss, clourà la temporada.
Entrades i abonaments
A més, coincidint amb la publicació de la programació, el teatre igualadí ha posat a la venda, des del dia 7 fins al 20 de juliol, tres modalitats d'abonaments preferents per escollir: cinc, sis o set espectacles amb preus entre 78, 90 o 98 euros. Els abonats, com a obsequi, rebran una entrada per a Fora de quadre, de Mireia Moncunill Clèries i Pep Farrés. Els abonaments es podran adquirir al web del Teatre Municipal Ateneu, a la taquilla del vestíbul de l'Ateneu Igualadí i al Punt d'Informació Cultural (carrer Garcia Fossas, 2 – Plaça de la Creu) i no inclouen els espectacles infantils de La Xarxa. La venda d'entrades individuals començarà el dimarts 21 de juliol. Es mantenen els descomptes habituals per a diversos col·lectius i les entrades a 5 euros per als joves de fins a 25 anys durant la setmana de cada espectacle.
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