Mor als 78 anys l'actor Sam Neill, conegut per 'Parc Juràssic'
L'intèrpret, que va participar en més de 150 produccions, va revelar el 2023 la seva lluita contra el càncer
Regió7
L'actor neozelandès Sam Neill, conegut sobretot pel seu paper a la saga cinematogràfica 'Parc Juràssic', ha mort aquest dilluns als 78 anys, un cop havia superat un càncer. "La pèrdua ha estat sobtada i inesperada, però ens consola saber que en Sam continuava lliure de càncer", ha assenyalat la seva família en un comunicat publicat al seu compte d'Instagram.
Nascut a Irlanda del Nord i establert a Nova Zelanda, Sam Neill va iniciar la seva carrera interpretativa als anys setanta. Al llarg de la seva trajectòria va participar en més de 150 produccions, amb papers en pel·lícules com 'La caça de l'Octubre Roig', 'El piano' o 'L'home que xiuxiuejava als cavalls', així com en sèries com 'Peaky Blinders'. Tot i això, el seu personatge més recordat és, probablement, el del paleontòleg Alan Grant a la franquícia de 'Parc Juràssic'.
Neill, que interpretava un científic a l'exitosa pel·lícula de dinosaures estrenada el 1993, va revelar a les seves memòries, publicades el 2023, que estava "possiblement morint-se" a causa d'un limfoma no hodgkinià en fase tres. "Estava desorientat i semblava que s'acostava el final, cosa que, evidentment, no era gens ideal", va explicar aleshores.
Inicialment va rebre tractament de quimioteràpia, però quan aquest va deixar de ser efectiu va començar un nou tractament contra el càncer que havia de rebre mensualment durant la resta de la seva vida. Posteriorment, l'actor va assegurar que estava lliure de la malaltia.
Concretament, Neill va ser tractat amb una teràpia de cèl·lules T CAR, que utilitza un virus desactivat per reprogramar genèticament les cèl·lules T humanes, responsables de combatre les infeccions, perquè puguin atacar tipus específics de càncer.
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