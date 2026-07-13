Lluís Riera, d'Artés, rep un nou guardó de novel·la negra
Fúria, la segona novel·la de l'autor, guanya per unanimitat el V Premi Margarida Aritzeta-Vila de Creixell
Guanyar un premi literari et garanteix la publicació de l'obra "i això no és poc", assegura l'artesenc Lluís Riera Porta (1974). L'autor va ser guardonat el passat 10 de juliol amb el V Premi Margarida Aritzeta-Vila de Creixell per Fúria, la seva segona novel·la negra.
"Escriure és una feina de constància", diu Riera que, afirma, "m'assec cada dia una estona a escriure". L'autor va debutar en el món editorial amb Contes bruts (Neopàtria, 2023), un recull de 21 històries sobre personatges que es mouen entre els marges i amb el qual va ser finalista dels premis Ciutat de Carlet. Només un any després publicava la seva primera novel·la, L'Escorxador (Clandestina Bcn Sl, col·lecció crims.cat, 2024), un thriller gòtic i rural on ressona la influència de Caterina Albert "però que no m'hi comparin!", demana l'autor, i que va ser guanyadora (aquest cop sí) de l’XI Premi Memorial Agustí Vehí-Vila de Tiana.
Amb Fúria es consolida la seva faceta com a escriptor de novel·la negra. Riera, que ha estat dos anys escrivint aquesta obra, ja tenia en ment presentar-la al Premi Margarida Aritzeta perquè, pensava, "encaixava bé amb la meva escriptura". El que va ser una sorpresa va ser guanyar: "és molt gratificant. Guanyar un premi sempre t'ajuda a creure en la feina que fas", explica.
La novel·la, que narra l'amor entre la filla d'una prostituta i el bateria d'un grup amateur, recupera els personatges "perdedors i minoritaris", com els descriu ell, que, influència de la seva feina com a educador social, ja li són recurrents. Però a Fúria hi apareix, també, una altra faceta de la vida personal de l'autor: la música. Membre de grups com Chill Out, Sapo i Merkado Negro, Riera ha sabut unir les seves dues passions en una novel·la que parla, sobretot, de la venjança.
Escrita amb "total honestedat i entrega", afirma l'autor, Fúria serà la seva segona novel·la publicada a la col·lecció crims.cat de l'Editorial Clandestina, consolidant a Lluís Riera Porta com una de les principals veus de novel·la negra contemporània al país.
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