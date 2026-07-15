Un conveni facilita l'accés de les persones amb discapacitat al Conservatori Municipal de Música de Manresa
Ampans i l'Ajuntament de Manresa s'uneixen per apropar la música a les persones amb capacitats diverses a través del projecte 'Música Endins'
Regió7
Millorar l’autoestima, el creixement personal i la inclusió activa en la vida comunitària de la ciutat. Aquest és un dels objectius de "Música Endins", un conveni de col·laboració entre la fundació Ampans i l’Ajuntament de Manresa que facilitarà l'accés a persones usuàries dels serveis d’Atenció diürna de l'entitat al Conservatori Municipal de Música de la capital del Bages.
Durant el curs 2024-2025, Ampans i el Conservatori van impulsar una primera prova pilot de sessions matinals amb un grup de persones usuàries de l’entitat. L’experiència va tenir una molt bona acollida i va permetre constatar el potencial de la música com a eina d’aprenentatge, expressió i inclusió. La iniciativa es va ampliar durant el curs 2025-2026 i la voluntat de donar-li continuïtat ha fet possible la signatura del conveni amb l’Ajuntament de Manresa, establint un marc estable de col·laboració per garantir-ne el desenvolupament i la projecció de futur.
Compromisos adquirits
Amb una vigència inicial de quatre anys, el conveni comptarà amb el seguiment d'una comissió tècnica i pedagògica. Igualment, l’Ajuntament de Manresa es compromet a cedir els espais i l’equipament necessari a les instal·lacions del Conservatori Municipal i a assignar personal qualificat per a la implementació de les activitats. Paral·lelamen, la fundació Ampans s’encarregarà d’oferir orientació, assessorament i formació als professionals del Conservatori per facilitar l’adaptació pedagògica i l’atenció a les necessitats específiques de l’alumnat, i donarà suport a les persones usuàries en les activitats.
La primera formació de l’equip de professionals d’Ampans a l’equip docent del Conservatori ja s’ha fet i marca l’inici del projecte "Música Endins". A més, en el marc d’aquesta col·laboració, l'entitat ja va acollir el maig passat una iniciativa del Conservatori Municipal de Música de Manresa que va portar el concert dels cors Sons i Cantabile, juntament amb l’Orquestra Simfònica del Conservatori, amb més de 70 músics a l’espai “L’Art de Viure” on l’entitat hi desenvolupa el seu projecte d’art. Aquesta proposta va ser la prèvia a la signatura del conveni de col·laboració entre l’entitat bagenca i l’Ajuntament de Manresa, una aliança per generar espais culturals compartits i accessibles, que afavoreixin la cohesió comunitària i la participació activa en la vida musical de la ciutat.
Inclusió a través de la música
"Música Endins" no és la primera iniciativa per facilitar la inclusó a través de la música. El 2012, l’Escola Municipal de Música Cal Moliner de Sallent impulsar un projecte que apropa l’educació musical a persones amb discapacitat intel·lectual. La proposta posa de manifest la capacitat transformadora de la música com a eina de comunicació, aprenentatge i inclusió. "Música Endins" continua amb qauesta línia de treball i fa un pas endavant facilitant l’accés a ensenyaments musicals al Conservatori Municipal de Música de Manresa a les persones amb discapacitat.
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