Josep Pons tancarà la seva etapa al Liceu amb Mahler i la Polifònica de Puig-reig
El mestre berguedà dirigirà el 24 de juliol el seu darrer concert com a director musical, culminant l'Univers Mahler amb la "Simfonia núm. 8"
Des de la seva arribada l’any 2012, l’Orquestra i el Cor del Teatre han experimentat una profunda evolució tant en l'àmbit musical com organitzatiu
Regió7/ACN
Després de catorze anys al capdavant de la direcció musical del Liceu, el puig-regenc Josep Pons tancarà el 24 de juliol una etapa que ha estat clau en la transformació artística del Teatre i en la consolidació de l’Orquestra Simfònica del Gran Teatre del Liceu. El mestre berguedà dirigirà el seu darrer concert com a director musical del teatre, culminant l’Univers Mahler, el projecte que ha recorregut la integral simfònica del compositor, que va impulsar ell mateix i que es tancarà amb la interpretació de la Simfonia núm. 8 de Gustav Mahler, coneguda com la Simfonia dels mil.
Com avui ha explicat el mateix Pons, la interpretació d’aquesta peça de Mahler és un dels reptes més extraordinaris del repertori simfonicocoral. «Per una orquestra és una revàlida absoluta. És l’Everest del món simfònic». En aquesta obra, els cors no són un element complementari, sinó el veritable motor expressiu de la partitura, amb un protagonisme essencial al llarg de tota la composició. Per a aquesta ocasió, el Cor del Gran Teatre del Liceu s’uneix al Coro Nacional de España, la Polifònica de Puig-reig i el Cor Vivaldi - Petits Cantors de Catalunya, configurant un conjunt coral d’una dimensió excepcional. La participació d’aquestes tres formacions té, a més, un profund valor simbòlic en la trajectòria del berguedà, ja que totes elles han estat estretament vinculades a diferents etapes de la seva vida artística i musical, convertint aquest concert de comiat en una síntesi especialment significativa del seu recorregut professional. Per a aquesta interpretació, el Gran Teatre del Liceu ha reunit un repartiment vocal de primer nivell, amb el tenor Michael Spyres, la soprano Elisabeth Teige i els baixos-barítons Nicholas Brownlee i Albert Dohmen al capdavant. Completen el repartiment les sopranos Jacquelyn Wagner i Elena Villalón i les mezzosopranos Beth Taylor i Mihoko Fujimura.
Pons ha recordat que quan va assumir la direcció musical del Gran Teatre del Liceu l’any 2012, ho va fer al voltant de dos conceptes que van marcar el seu projecte: reforçar la visibilitat i la centralitat de l’Orquestra i el Cor dins del Teatre. Durant aquests catorze anys, totes dues formacions han experimentat una profunda evolució tant en l’àmbit musical com organitzatiu, consolidant-se com a pilars fonamentals de la Institució i desenvolupant una identitat artística pròpia. «La del Liceu és una orquestra que està de moda. Hem complert el projecte dissenyat gairebé fil per randa», valorava Pons, que continuarà vinculat al Liceu com a director musical honorari. El seu càrrec l’assumirà, a partir de la temporada 2026-2027, el britànic Jonathan Nott.
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