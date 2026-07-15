Equipament cultural
El nou Sant Jordi Club consolida l’Anella Olímpica com un ‘hub’ musical de referència a Europa
L’obra, amb un pressupost de 70 milions d’euros, començarà el juliol del 2027 amb la demolició del recinte actual i la previsió és tenir-la acabada a finals del 2029
Rafael Tapounet
Amb la presentació del projecte arquitectònic que definirà el nou Sant Jordi Club,obra de l’estudi parisenc Bruther Architectes i el despatx barceloní Jorge Vidal Studio, s’ha posat en marxa el procés de «transformació històrica» que consolidarà l’Anella Olímpica de Montjuïc com «un ‘hub’ musical i cultural de referència a Europa». Tal com s’ha encarregat de remarcar l’alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, el nou Sant Jordi Club, que tindrà un aforament flexible d’entre 3.000 i 9.000 espectadors (el de l’actual és de 4.500), serà la primera gran sala de l’Estat «concebuda des de l’origen per a la música en directe» i incorporarà l’última tecnologia multimèdia i audiovisual per satisfer les cada vegada més sofisticades exigències dels concerts en directe i les grans produccions.
El projecte guanyador del concurs internacional convocat per l’empresa pública Barcelona Serveis Municipals (BSM) converteix l’equipament, concebut inicialment com un espai complementari del Palau Sant Jordi (i que va ser remodelat el 2007 per acollir música en directe), en una gran sala de concerts amb el doble de volum que el recinte actual sense alterar el «diàleg patrimonial» amb el pavelló dissenyat per Arata Isozaki i amb una «alta flexibilitat» per adaptar-se a diferents formats escènics i aforaments.
Gran transformació
L’obra, que té un pressupost de 70 milions d’euros –una despesa que s’amortitzarà amb l’explotació comercial de l’espai, segons va recalcar Collboni–, començarà el juliol de l’any vinent amb la demolició de l’equipament existent fins ara i la previsió és tenir-la acabada a finals del 2029, coincidint amb la celebració del centenari de l’Exposició Internacional i en el marc de la gran transformació de la muntanya de Montjuïc que s’ha emprès amb l’horitzó del 2035.
La proposta dels estudis Bruther i Jorge Vidal disposa un recinte de 17.000 metres quadrats, amb un edifici de planta rectangular d’uns 25 metres d’altura i dues plantes subterrànies que s’integra de manera natural al paisatge de Montjuïc. Per tal d’estendre i millorar l’experiència de l’espectador més enllà del temps del concert, el projecte crea una plaça d’accés, connectada amb l’esplanada olímpica, que actuarà com a porta principal i vestíbul exterior, i un gran ‘hall’ interior concebut com a espai d’acollida i trobada que incorporarà diferents serveis de restauració i marxandatge.
Aquest ‘foyer’ principal quedarà situat sota una gran grada fixa, que es complementarà amb grades retràctils. Concebuda com una «caixa dins de caixa», la sala oferirà en tots els formats possibles un aïllament acústic d’alta qualitat, que permetrà fer concerts simultanis al Sant Jordi Club i el Palau Sant Jordi (una cosa que ara no era possible). Tot i que l’aforament màxim serà de 9.000 persones, Collboni va insistir en la importància que tenia per a l’Ajuntament que el projecte permetés fer també espectacles per a 3.000 espectadors «perquè és fonamental que els creadors locals emergents tinguin també el seu espai a l’Anella Olímpica».
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