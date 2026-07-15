Sant Joan va de canto amb "Sister Act"
Aquest cap de setmana s'estrena la comèdia musical a la Sala Cultural de Cal Gallifa
Les dues funcions, íntegrament en català, donaran el tret de sortida d'una gira per Catalunya
De Las Vegas al convent i de Pasadena (Califòrnia, EUA) a Sant Joan de Vilatorrada: la companyia Anem de Canto estrena, aquest cap de setmana (dissabte, 20 h i diumenge, 18.30 h) i íntegrament en català, la comèdia musical Sister Act a la Sala Cultural de Cal Gallifa.
Sota la direcció general de Gemma Ribalta, la direcció musical de Gemma Lorenzo i les coreografies de Carme Fernàndez, Sister Act és el tercer musical de gran format que presenta la companyia. Precedit per espectacles com Chicago i Super Trouper (una versió de Mamma Mia de la qual van representar-ne 22 funcions i que va ser guardonada amb 33 premis), a la santjoanenca Anem de Canto, fundada l'any 2011, "fem teatre de la forma més professional que es pot fer", afirma Xavier Gracia, un dels actors de l'elenc.
Però Sister Act no era la primera opció de musical per aquesta temporada. "Fa dos anys vam començar a assajar Despertar de la primavera, explica Gracia, però la tragèdia de Frank Wedekind no els va acabar de convèncer: "Volíem una obra exigent, però divertida", continua, i la resposta la van trobar en un musical de convent. Deloris Van Cartier (a Sant Joan, Noa Fernández), és una actriu de cabaret. Però la seva vida s'estronca quan el seu marit, Shank, un mafiós al qual dona vida Xavier Gracia, dispara a una persona davant d'ella. Aquí arrenca la història d'una persecució que portarà a la Deloris fins a un convent per escapar del seu nòvio, que busca silenciar-la per amagar el seu crim. És "un convent en decadència", diu Gracia, que triomfarà al ritme del gòspel.
I, tot i que la història no és pròpia, sí que ho són els guions, coreografies, vestuari i decorats. Traduïda de l'original per Jordi Pons, antic membre de la companyia, a Anem de Canto està permès ser creatiu: faltaven personatges principals "i ens n'hem inventat un", diu Gracia. Mary Rose, a qui encarna Rosa Puche, ha nascut per aquesta versió. I no és l'única. El Jesucrist amb la cara de Lady Gaga o els vitralls amb la bandera LGTBIQ+ que es veuen de fons també són dues llicències poètiques (o polítiques) que s'han permès els joves de Sant Joan.
"Aquí hi ha lloc per a tothom", afirma Gracia, d'una obra que s'ha teixit a partir de l'ajuda i la col·laboració. "Ser una companyia de teatre amateur significa que tots hem de donar suport amb tot" i que els actors, siguin professionals o no, han d'estar al nivell d'exigència requerit. I no és poc. Cant, ball i interpretació en una obra que, assegura, deixarà al públic bocabadat: "fliparan", diu l'actor que, confessa, "jo estic molt nerviós. No dormo".
Després de pràcticament dos anys preparant el projecte, serà Noa Fernández (Deloris / Mary Clarence), Xavi Gracia (Shank), Alejandro Ortega (Eddie), Aroa Membrive (Mare superiora), Gemma Lorenzo (Mary Roberts), Maria Martínez (Mary Patrick), Laia Martín (Mary Lazarus), Rosa Puche (Mary Rose), Aida Garrido (Larosa / Mary Gensius), Mireia Guitó (Ginger / Mary Peach), Marta González (Mary Louise / Willard), Mia Torres (Mary Long / Cambrera), Claudia Giralt (Mary Wolls), Marc Medina (Bones / Mary Colette), Genís Masnou (TJ), Xes Estarli (Pitbull), Benet López (Monsenyor Howard), Lua Lodeiro i Martí Orgaz (Escolanets), Esteve Ribalta (Papa) i Abel Garcia a la veu en off el nombrós elenc del convent que farà realitat Sister Act aquest cap de setmana (dissabte, 20 h i diumenge, 18.30 h) a la Sala Cultural de Cal Gallifa de Sant Joan de Vilatorrada. "Estrenar a la sala on assagem té un gran valor pel poble", afegeix Gracia.
200 persones podran veure les dues primeres funcions de Sister Act i les entrades —la venda de les quals "està anant molt bé", diu l'actor— es poden adquirir a la Dolçor de Sant Joan de Vilatorrada, en el seu horari habitual d'obertura, i els mateixos dies de funció a la Sala Cultural de Cal Gallifa per un preu de 12 euros, en el cas de ser anticipada, i de 14 euros a taquilla. Dues representacions que donaran el tret de sortida d'una gira per tot el territori català d'una companyia que, tot i que potser podria, prefereix "no fer el salt i dependre de ser professional", afirma Gracia. "La nostra feina és del poble i pel poble", continua, i a Anem de canto volen continuar anant així.
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