L'artista anoienca Nastallat participarà en la final del Concurs Sons de la Mediterrània
Amb De Gairó i La Mare del Tanu, les actuacions es faran dijous 15 d'octubre a la fira d'espectacles manresana
Regió7
Ja hi ha finalistes de la XIX edició del Concurs Sons de la Mediterrània: De Gairó, La Mare del Tanu i Nastallat. Tots tres actuaran dijous 15 d'octubre (20 h) a la Taverna Cervesa Guineu de la Fira Mediterrània de Manresa. El guanyador del certamen –organitzat pel Grup Enderrock i el Centre Artesà Tradicionàrius amb el suport de la Fira Mediterrània– s'anunciarà l'endemà, divendres 16 d'octubre, en el marc de la presentació de projectes de l'Obrador d'arrel de la Fira.
Enguany, el jurat, de manera unànime i prèvia a la resolució del concurs, ha fet ús del punt 7 de les bases on se li permet modificar-les "sense un avís previ per raons de causa major i/o de necessitat", després d'una exhaustiva reflexió sobre la situació actual de l'escena de la música d'arrel. De manera excepcional, en aquesta edició s'ha permès la participació de propostes amb contracte discogràfic vigent, sempre i quan aquest acord no inclogui la publicació del disc objecte del premi del concurs.
El premi comprèn actuacions a les pròximes edicions del Festival Tradicionàrius, l'Ethno Catalonia, el FIMPT, el Música a la Vila, la Fira Mediterrània, la FiM Vila-seca, el Korre K Token i el Circuit Folc, a més de la gravació d'un disc i la participació a l'Obrador d'arrel de la Fira.
De Gairó
Premià de Mar · Post-havaneres
Ricard Munné (veu), Júlia Munné (guitarra i veu), Luar Alberdi (baix, violoncel, guitarra i veu) i Roc Ramoneda (percussió, baix i veu) són quatre joves que s'han proposat repensar les havaneres. Atrets per la melancolia i la història de la tradició, s'han endinsat en els codis culturals de la seva generació, combinant els sons clàssics amb pinzellades d'altres estils. Tenen diferents procedències i han explorat diverses maneres d'entendre i treballar la música, donant forma a la seva forma d'interpretar les havaneres, amb frescor i sense perdre'n l'essència tradicional. A partir de clàssics del gènere i composicions pròpies, teixeixen un fil narratiu que connecta passat i present, abordant el llegat històric i afegint una perspectiva contemporània.
La Mare del Tanu
La Garriga · Rumba catalana
La Mare del Tanu va engegar el 2022 liderat per la direcció artística, composició i veu principal de Joana Voisin. A partir del so del ventilador i l'energia de les palmes, la seva proposta parteix de la rumba catalana per oferir-ne una relectura contemporània, arrelada però oberta a nous matisos. El directe combina la reinterpretació de clàssics de la rumba en català i castellà amb composicions originals en català i francès. Les cançons construeixen un imaginari que celebra una feminitat forta i festiva, alhora que explora les contradiccions d'una generació que encara busca el seu lloc entre els llegats del passat i els horitzons del futur. El quintet està integrat per Joana Voisin (veu i trombó), Daniel Farran (bateria), David Salgado i Carlos Monge (guitarres) i Sergi Murcia (baix).
Nastallat
Igualada · Electroball de bot
L'artista anoienca Laia Rius 'Nastallat' manté les estructures i mètriques tradicionals dels Països Catalans però utilitza l'electrònica amb un llenguatge contemporani per homenatjar la música que l'ha fet créixer i acostar-se a altres àmbits on no hi té presència i per celebrar que encara segueix viva i canviant. En directe combina veu, sintetitzador, baix i moog amb bases electròniques. L'espectacle es pot traslladar de l'escenari a la pista de ball, on el públic pot ballar les cançons de manera tradicional, perquè manté l'estructura bàsica, però també pot ballar-les de manera lliure, deixant-se dur pel beat electrònic. El projecte ha nascut a mig camí entre Catalunya i les Balears per proposar una experiència fresca i innovadora mantenint l'essència ballable de la tradició.
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