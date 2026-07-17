Música
Un austríac i una avinyonenca tanquen el cercle familiar amb els Tallers d’Avinyó
El contrabaixista Martin Heinzle i Sílvia Rovira es van enamorar en una jam de fa 10 anys i ara han viatjat des de Viena perquè els seus fills participin d’aquesta experiència musical
Martin Heinzle (Hard,Vorarlberg, Àustria, 1984) va venir per primer cop com a professor de contrabaix a l’estada de jazz i música moderna dels Tallers Musicals d’Avinyó el 2016. Ara fa just 10 anys. No estava previst, però va apuntar-se a última hora a causa d’una baixa, animat per dos companys que ja hi havien vingut altres cops: «compartíem grup musical i vaig pensar: ‘i per què no?’». A més, en fer una ullada a la programació, va veure que ja coneixia «gairebé tots els professors», perquè hi havia coincidit quan va venir a Barcelona entre 2008 i 2009 per fer un curs d’Erasmus a l’ESMUC, com és el cas del guitarrista avinyonenc Santi Careta, que ha estat el director dels Tallers fins a la passada edició.
Els Tallers Musicals d’Avinyó van sorprendre Heinzle «per la dedicació i l’esforç de tot el poble. Era un projecte multidimensional, més enllà de la música, que incloïa tant muntar escenaris on fos com l’acollida a tots els participants. La feina dels voluntaris feia possible una setmana màgica».
L'amor va sorgir en una jam a la piscina
Ell i els seus companys austríacs es van allotjar a Cal Verdaguer i, a l’era d’aquesta masia situada a tocar de la plaça Major, era on cada vespre hi havia concerts, que solien ser itinerants per diferents espais del poble. I el dijous era habitual que acabessin a la piscina. «Es muntava una big band amb tots els instruments de jazz, i també es creaven molts combos, fins a cinc», apunta Heinzle.
Sílvia Rovira (Avinyó, 1986), que és fisioterapeuta, no ha estat mai alumna dels Tallers, però l’ambient de la tercera setmana de juliol al poble feia que hi participés com a espectadora. Heinzle i Rovira coincideixen a dir que es van enamorar en una jam a la piscina.
La seva relació va créixer amb trucades i viatges («abans els vols eren més barats que no pas ara») i el contrabaixista, que des del 2011 combina la docència a l’Escola Municipal de Música de Viena amb els bolos amb diversos grups de jazz (entre 80 i 100 a l’any), va continuar venint com a professor als Tallers Musicals d’Avinyó fins al 2019, just fins a la pandèmia.
«Ho recomanaria a tothom: és un luxe tenir aquesta oferta musical a la Catalunya Central»
La parella, establerta a Viena, ha tingut dos fills, la Valentina, de 5 anys, i el Kilian, de 10 mesos. «Fins ara no havia pogut ser, a vegades per feina o per altres coses, però aquest cop hem aprofitat per venir a Avinyó expressament la setmana dels Tallers Musicals i així els dos fills poden participar en aquest projecte molt xulo. Ens feia il·lusió tancar el cercle. Qui ho havia de dir!», assenyala Rovira.
El Kilian ha estat alumne dels tallers de nadons i famílies i la Valentina dels tallers per a infants, de 4 a 12 anys, que s’han fet de dilluns a dijous, a càrrec de diverses professores. Per als nadons s’inclou, fins i tot, una sessió remullada a la mateixa piscina. «Ho recomanaria a tothom perquè és increïble el que es crea en aquestes sessions. És un luxe tenir aquesta oferta musical a la Catalunya Central, amb gent tant preparada. A més, es crea un ambient de col·laboració molt bonic: els infants aprenen a escoltar i treballar amb els altres», diu l’avinyonenca, que afegeix que «per als nostres fills, que es crien entre l’alemany i el català, és una manera de tenir contacte amb el català més enllà de l’àmbit familiar».
Els TeMA creixen amb més alumnes que mai
Els TeMA-Tallers Musicals d’Avinyó han refermat, en la 24a edició, la consolidació com un dels principals projectes de formació musical del país. La dada: han tingut més alumnes que mai. L’estada de jazz i música moderna que, des de fa sis anys, es fa a la Fundació La Plana, a Sant Joan d’Oló, ha tornat a exhaurir les places, amb 61 inscrits. Aplega alumnes, joves i adults, de Catalunya (Bages, Osona, Maresme, Anoia, Baix Camp) i d’altres punts de l’estat i de França, Anglaterra i Noruega. Comparteixen amb el professorat, de destacada trajectòria, una setmana intensa: classes d’instrument, assajos i concerts, i també àpats i espais informals. Paral·lelament, els Tallers de Música i Veu, que es fan a Avinyó, han crescut de forma destacada. Han estat 58 inscripcions de nadons i famílies, i ha calgut desdoblar grups. Un nadó de 5 mesos ha estat el participant més jove dels TeMA. Ha arribat als 37 alumnes el taller infantil, de 4 a 12 anys, i són 12 els cantaires del Cor dels TeMA. Hi ha hagut concerts-jam amb Miguel Zenón, Vic Mirallas, KIW i Pau Arnal, i la cloenda arribarà aquest divendres 17 de juliol (22 h) a la plaça Major d’Avinyó, amb Magalí Datzira, contrabaixista i cantant.
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