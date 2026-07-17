Javier Ruiz Caldera, Roberto Bueso i Mikel Gurrea competiran per la Conxa d'or al 74è Festival de Sant Sebastià
El certamen programa ‘El castillo’ codirigida per Elena Martín i els nous treballs d'Isaki Lacuesta i Meritxell Colell
ACN
'5 minutos más', del director Javier Ruiz Caldera, amb els actors Berto Romero Javier Cámara i Belén Cuesta; 'El mal padre', de Roberto Bueso, amb Eduard Fernández, i 'Sants', de Mikel Gurrea, amb Victoria Luengo, competiran per la Conxa d'or en el 74è Festival de Sant Sebastià. També s'ha anunciat que la sèrie ‘El castillo’ codirigida per Elena Martín i Sandra Romero participarà fora de concurs a la secció oficial, i Javier Giner estrenarà 'Esta soledad' amb Oriol Pla i Marina Salas a New Director. A la secció Zabaltegi-Tabakalera s'ha programat 'Lejos de los árboles', de Meritxell Colell, i la no ficció 'Jaleos', d'Isaki Lacuesta. A projeccions especials arribarà 'Más allá de la sociedad', creada per J. A. Bayona i Carlos Torres.
El Festival de Sant Sebastià ha anunciat aquest divendres a Madrid les 25 produccions espanyoles (23 llargmetratges i 2 sèries) que es podran veure al certamen.
'5 minutos más' és la pel·lícula amb la qual s’estrena en la competició oficial Javier Ruiz Caldera. El film està protagonitzat per Javier Cámara, Berto Romero, que també signa el guió, i Belén Cuesta. La història se centra en un matrimoni en crisi, atrapat en un bucle temporal. La pel·lícula original de Movistar Plus està produïda per El Terrat i Ikiru Films.
Després de passar per Made in Spain amb els seus llargmetratges 'La banda' (2019) i 'Llenos de gracia' (2022), Roberto Bueso concursa per primera vegada per la Conxa d’or amb 'El mal padre', la seva tercera pel·lícula, protagonitzada per Eduard Fernández. Després d’anys distanciats, el prestigiós escriptor i acadèmic Santiago Balmes reuneix els seus tres fills per demanar-los un últim desig: passar el Nadal a la casa on estiuejaven de nens.
El director de 'Suro', Mikel Gurrea, torna a la competició amb 'Sants', en la qual una dona, interpretada per Victoria Luengo, entra a formar part d’un grup de lladres de figures religioses, mentre s’enfronta a la imminent mort de la seva mare (Ariadna Gil).
També s'ha anunciat la sèrie policíaca 'El castillo', de sis capítols que explica la història real de l’auge de la màfia proxeneta espanyola i que es projectarà fora de concurs. La sèrie, basada en el llibre de no-ficció 'El proxeneta', de Mabel Lozano, està creada i escrita per Isabel Peña i Eduardo Villanueva. La direcció principal va a càrrec d'Elena Martín i també hi participa com a directora Sandra Romero.
Projeccions especials
Entre els films de la secció projeccions especials, hi ha 'Ruega por nosotras', de Daniel Monzón, una coproducció catalana amb Arcadia Motion. La història se situa l'any 1974. L'Ana, interpretada per Zoe Bonafonte, té 19 anys, viu a Barcelona i és a ulls de la seva família una noia rebel. Després d'una escapada nocturna, el seu pare decideix posar-la en mans del Patronato de Protección a la Mujer, una institució especialitzada en 'dones caigudes o a punt de caure'. L'Ana és traslladada a Madrid per a ser internada en un reformatori regentat per monges i sotmesa a un brutal règim disciplinari. Allà intentarà sobreviure, tot buscant consol i suport en l'amistat amb altres noies en la seva mateixa situació, especialment la de la Sole, interpretat per Manuel Calle.
A la mateixa secció hi ha 'Más allá de la sociedad' del director Carlos Torres, que porta a la pantalla la història de com una comunitat va aprendre a conviure amb la tragèdia després de l’accident dels Andes el 1972. Aquesta sèrie de no-ficció creada per J. A. Bayona i Carlos Torres reprèn el relat allà on acabava la pel·lícula 'La societat de la neu' després del rescat, quan els supervivents van tornar a les seves llars i es van retrobar amb les famílies dels qui no van tornar. La sèrie de tres capítols continua ara el film que es va estrenar a Venècia.
A la mateixa secció destaca Fernando Trueba amb 'Bajañí', un recorregut sonor per tres països i universos musicals a través de la guitarra del Niño Josele.
A la secció New Director, Javier Giner s’estrena en el llargmetratge amb 'Esta soledad', després de codirigir la sèrie 'Yo, adicto'. La seva primera pel·lícula aborda el buit existencial i els vincles fràgils en un Bilbao on Oriol Pla i Marina Salas interpreten dos joves que sobreviuen en un estat de confusió i soledat.
Isaki Lacuesta i Meritxell Colell
Isaki Lacuesta presentarà a Zabaltegi-Tabakalera la no-ficció 'Jaleos', un recorregut per la història del flamenc narrat pel C. Tangana i que connecta art, política i cultura popular. Meritxell Colell arriba també a la secció amb el seu nou llargmetratge, 'Lejos de los árboles', que competirà en la secció oficial al Festival de Locarno. El film narra el viatge al Perú de l’Adela, una artista mexicana, neta d’exiliats republicans, que segueix el llegat del seu avi: crear un mapa sonor de llengües en perill de desaparició. En aquesta categoria també hi ha 'Rocas rojas', que entre les seves productores hi figura Andergraun Films.
A la secció Horizontes latinos s'ha programat 'Ceniza en la boca', de Diego Luna, estrenada a projeccions especials del passat Festival de Canes. La pel·lícula té coproducció catalana amb Inicia Films. I també 'Narciso', de Marcelo Martinessi, una altra coproducció catalana amb BTEAM Prods.
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