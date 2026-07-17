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Homer torna a estar de moda

Sis llibres sobre el viatge d'Ulisses

Una escena de la pel·lícula de Nolan que es va estrenar, ahir, als cinemes

Una escena de la pel·lícula de Nolan que es va estrenar, ahir, als cinemes / Imatge promocional / Filmaffinity

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Mar Peñarroja Paz

Mar Peñarroja Paz

Manresa

L’estrena de la pel·lícula de Cristopher Nolan «La Odisea» ha tornat a posar l’èpica a la gran pantalla, i la literatura també se n’ha fet ressò. Adaptacions del mite per als més petits, reinterpretacions en clau feminista i noves edicions fidels al clàssic omplen les llibreries aquest estiu.

Odiseicas: las mujeres en la odisea

Carmen Estrada

Seix Barral | 19,47 euros | Assaig

L’epopeia d’Homer vista per les seves dones. Una reinterpretació en clau feminista que desmunta els estereotips tradicionals. Penèlope, Circe i Calipso mostren el seu caràcter; i no els falta personalitat.

Ilíada i odissea d’homer

Diversos autors

Shackleton Kids | 16,90 euros | Infantil

Mai abans els mites grecs havien estat tan divertits. El setge de la ciutat de Troia i el seu cavall i les peripècies d’Ulisses per tornar a casa, il·lustrades i amb jocs, activitats i vídeos interactius que acosten la literatura més antiga als lectors més joves.

Odissea menor

Helena Martínez Ferreruela

Témenos Edicions | 12 euros | Poesia

Un viatge personal, una Odissea que, de l’èpica d’Homer només en guarda el vers. Un poemari profund, íntim i proper -menor- on la metàfora del viatge serveix per parlar de la família i de la identitat; una Penèlope que teixeix i desteixeix la seva vida.

ODISSEA

Homer, versió de Samuel Butler

Blackie Books | 18,90 euros | Èpica

Samuel Butler és el millor traductor d’Homer. Ara, per primer cop en català, la seva versió del poema èpic arriba a les llibreries. Un clàssic etern en una edició que, amb més de 300 il·lustracions, acosta més que mai l’èpica grega als lectors catalans contemporanis.

Penélope: La novela sobre la heroína olvidada del mundo clásico

Lidia G. Merenciano

Ediciones B | 22,90 euros | Narrativa

I si fos Penèlope la protagonista de l’Odissea? El debut literari de Merenciano fa justícia a la reina d’Ítaca explicant l’odissea que va viure Penèlope en els seus vint anys d’espera.

Las aventuras de Ulises

Giovanni Nucci

Ediciones Siruela | 18,90 euros | Juvenil

Una adaptació fantàstica del clàssic homèric per al públic jove. I sense oblidar cap de les aventures que fan d’ulisses un dels personatges més èpics de la mitologia grega. Una versió propera i entretinguda que serveix com a porta d’entrada a la gran literatura clàssica.

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