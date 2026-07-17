Homer torna a estar de moda
Sis llibres sobre el viatge d'Ulisses
L’estrena de la pel·lícula de Cristopher Nolan «La Odisea» ha tornat a posar l’èpica a la gran pantalla, i la literatura també se n’ha fet ressò. Adaptacions del mite per als més petits, reinterpretacions en clau feminista i noves edicions fidels al clàssic omplen les llibreries aquest estiu.
Odiseicas: las mujeres en la odisea
Carmen Estrada
Seix Barral | 19,47 euros | Assaig
L’epopeia d’Homer vista per les seves dones. Una reinterpretació en clau feminista que desmunta els estereotips tradicionals. Penèlope, Circe i Calipso mostren el seu caràcter; i no els falta personalitat.
Ilíada i odissea d’homer
Diversos autors
Shackleton Kids | 16,90 euros | Infantil
Mai abans els mites grecs havien estat tan divertits. El setge de la ciutat de Troia i el seu cavall i les peripècies d’Ulisses per tornar a casa, il·lustrades i amb jocs, activitats i vídeos interactius que acosten la literatura més antiga als lectors més joves.
Odissea menor
Helena Martínez Ferreruela
Témenos Edicions | 12 euros | Poesia
Un viatge personal, una Odissea que, de l’èpica d’Homer només en guarda el vers. Un poemari profund, íntim i proper -menor- on la metàfora del viatge serveix per parlar de la família i de la identitat; una Penèlope que teixeix i desteixeix la seva vida.
ODISSEA
Homer, versió de Samuel Butler
Blackie Books | 18,90 euros | Èpica
Samuel Butler és el millor traductor d’Homer. Ara, per primer cop en català, la seva versió del poema èpic arriba a les llibreries. Un clàssic etern en una edició que, amb més de 300 il·lustracions, acosta més que mai l’èpica grega als lectors catalans contemporanis.
Penélope: La novela sobre la heroína olvidada del mundo clásico
Lidia G. Merenciano
Ediciones B | 22,90 euros | Narrativa
I si fos Penèlope la protagonista de l’Odissea? El debut literari de Merenciano fa justícia a la reina d’Ítaca explicant l’odissea que va viure Penèlope en els seus vint anys d’espera.
Las aventuras de Ulises
Giovanni Nucci
Ediciones Siruela | 18,90 euros | Juvenil
Una adaptació fantàstica del clàssic homèric per al públic jove. I sense oblidar cap de les aventures que fan d’ulisses un dels personatges més èpics de la mitologia grega. Una versió propera i entretinguda que serveix com a porta d’entrada a la gran literatura clàssica.
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