PATRIMONI CULTURAL
El quadre de George Washington que porta 210 anys en un palau de Madrid: va creuar l’Atlàntic i mai va tornar a Amèrica
La Reial Acadèmia de Belles Arts de San Fernando exhibeix la tela pintada per Josef Perovani el 1796 amb motiu del 250è aniversari dels Estats Units: és un dels pocs retrats del president conservats fora del seu país
Pedro del Corral
Un George Washington de dos metres contempla el visitant des de la sala 14 de la Reial Acadèmia de Belles Arts de San Fernando. El quadre va arribar a Espanya a finals del segle XVIII i mai va tornar a creuar l’Atlàntic. Josef Perovani el va pintar a Filadèlfia el 1796. Sota l’aparença d’un retrat oficial, l’obra amaga una història de diplomàcia, viatges i poder. També constitueix una raresa: és una de les poques representacions del primer president nord-americà conservades fora del seu país. La institució madrilenya, situada al palau de Goyeneche, torna ara la mirada cap a aquesta tela amb motiu del 250è aniversari dels Estats Units i el converteix en el centre d’una instal·lació que podrà visitar-se fins al 30 de desembre.
Washington apareix dret, solemne i envoltat d’objectes acuradament escollits. No obstant, tot indica que mai va posar davant de Perovani. El pintor venecià va construir la seva imatge a partir de models anteriors. Per a la composició general es va inspirar en el cèlebre retrat Lansdowne, de Gilbert Stuart, mentre que el rostre sembla derivar d’una efígie realitzada per Charles Willson Peale. No obstant, no es va limitar a reproduir aquelles referències. Va adaptar l’escena per atorgar-li un significat propi. El protagonista no és només l’home que encapçala la nova república, sinó el representant d’un acord entre dues nacions.
L’explicació es troba sobre la taula situada al costat del president. Allà apareix el Tractat d’amistat, límits i navegació firmat a San Lorenzo de El Escorial el 27 d’octubre del 1795. El document, conegut també com a Tractat de San Lorenzo, va regular qüestions comercials i frontereres. Al seu voltant, Perovani va desplegar un complet repertori simbòlic. Es distingeix el pla dissenyat per Pierre L’Enfant per a la futura ciutat de Washington, així com una vista del riu Mississipí travessat per un barco amb bandera nord-americana. També apareixen llibres dedicats a la Constitució i les lleis, al costat de figures vinculades amb la Prudència i la Justícia. Un colom, una àguila, branques de llorer i diverses fletxes acaben de completar el missatge.
L’origen del quadre està estretament lligat al diplomàtic espanyol Josef de Jáudenes, participant en les negociacions del tractat. Jáudenes volia regalar a Manuel Godoi un retrat de Washington pintat per Gilbert Stuart, l’artista més sol·licitat del moment per fixar la imatge presidencial. Stuart no va poder fer-se càrrec de l’encàrrec i el treball va acabar en mans de Perovani, instal·lat llavors a Filadèlfia i vinculat a l’entorn del diplomàtic. Una vegada conclòs, la tela va viatjar a Espanya i va passar a formar part de la col·lecció de Godoy. Després de la confiscació dels seus béns, va ingressar a l’Acadèmia el 1816. La institució va restaurar l’obra el 2010, i va recuperar la intensitat d’una composició concebuda per ser llegida gairebé com una pàgina d’història.
La seva actual presentació permet contemplar-la al costat del retrat de Manuel Godoy pintat per Goya el 1801 i el de Carles IV com a príncep d’Astúries, firmat per Mariano Salvador Maella. La proximitat recompon el context per al qual l’obra va ser creada i reforça el seu caràcter excepcional. Entre alguns dels grans noms de l’art espanyol apareix aquest Washington nascut a Filadèlfia, enviat a Madrid i carregat de referències a tractats, rutes fluvials i ciutats encara per construir. Aquesta és la seva principal singularitat. Després de la rigidesa pròpia del retrat oficial es conserva l’empremta d’un món connectat per ambaixades, encàrrecs artístics i travessies oceàniques. Un quadre que va fer de la diplomàcia una imatge i que, més de dos segles després, compte, continua explicant la història del seu viatge.
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