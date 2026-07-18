La complicitat entre Carles Cases i Manel Camp es trasllada als Jardins de Sant Benet
Els dos músics bagencs van presentar "Pianant", el seu primer projecte conjunt, en el el marc del Festival Internacional de Música Clàssica de Sant Fruitós
Marta Pich
Manel Camp i Carles Cases van presentar Pianant, el seu primer projecte conjunt, dijous, en el el marc del Festival Internacional de Música Clàssica de Sant Fruitós. Dos pianos, dos estils ben diferents que empasten a la perfecció gràcies a la complicitat que es crea entre els dos músics i compositors bagencs a l’escenari. Tot plegat en un emplaçament idílic, els jardins de Sant Benet de Bages, que ressaltaven encara més gràcies a la il·luminació.
El tàndem Camp-Cases va fer les delícies del públic amb un repertori format per composicions pròpies que van anar desgranant al llarg d’una hora i mitja de concert. El primer dels bisos el van dedicar a Lluís Llach dels qui tots van ser arranjadors i directors musicals. Per a ell va ser Dibuix, un tema en el que Carles Cases va canviar el piano pel cello. Encara hi va haver temps per un segon bis amb el que es van acomiadar d’un públic que després del concert es mostrava molt satisfet i que no va escatimar en elogis. Els dos compositors i músis bagencs van estrenar Pianant al Kursaal el passat 20 de febrer.
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