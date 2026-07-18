Jordi Tragant: "Calia recordar els noms dels qui van deixar la vida pel país"
L'artista bagenc Marc Sellarès signa l'escultura d'acer de nou metres, un homenatge a les víctimes manresanes de la Guerra Civil
Familiars i amics dels 813 difunts assistien, avui, a la inauguració a la plaça de la Independència
Amb un públic molt nombrós s'inaugurava, avui, a la plaça de la Independència de Manresa, Metralla l'obra del guardiolenc Marc Sellarès. L'escultura, una reproducció feta d'acer d'una metralla recollida durant els bombardeigs a la ciutat, té una alçada de nou metres i s'erigeix en homenatge a les víctimes manresanes de la Guerra Civil gràcies al mecanisme de so que té a l'interior i que reprodueix els noms dels 813 morts manresans del conflicte.
"Calia recordar les víctimes", assegurava Marc Aloy, l’alcalde, en un acte on hi han participat Aloy, juntament amb la regidora de Cultura i Llengua Tània Infante; Joaquim Aloy, fundador i membre de l'Associació Memòria i Història de Manresa; el director del Memorial Democràtic de la Generalitat de Catalunya, Jordi Font Agulló i Joan Carrió Grau, fill de Jacint Carrió Vilaseca, un dels manresans deportats i supervivent als camps d'extermini nazis de Mauthausen i Gusen.
"Un acte de justícia i dignitat", com el definia Joaquim Aloy, que neix de la proposta de Jordi Tragant Mestres. "Vaig demanar amb l'alcalde si podríem fer un monument a les víctimes de la Guerra Civil", explicava Tragant. I Marc Aloy li va encarregar l'escultura al bagenc Marc Sellarès qui, amb la col·laboració i la feina de l'Associació Memòria i Història hi ha inclòs els 813 noms dels manresans que van morir, víctimes del conflicte.
Un acte "emotiu", com l'ha definit Marc Aloy, on també hi han assistit Maria Rosa Palacín, filla de l'homenatjat Sebastià Palacín Ametlla; Isabel Cayuela Garcia, filla del recordat Josep Cayuela Cayuela, executat al Cap de la Bota el 16 de juliol de 1939, i Gemma Mestres Barcons, mare de Tragant i filla del també avui reconegut d'Antoni Mestres. "Estem molt contents", deia Gemma Mestres de l'homenatge a les víctimes de la Guerra Civil en forma d'escultura que Marc Sellarès signa a la ciutat.
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