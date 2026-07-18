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Jordi Tragant: "Calia recordar els noms dels qui van deixar la vida pel país"

L'artista bagenc Marc Sellarès signa l'escultura d'acer de nou metres, un homenatge a les víctimes manresanes de la Guerra Civil

Familiars i amics dels 813 difunts assistien, avui, a la inauguració a la plaça de la Independència

Jordi Tragant i la seva mare, Gemma Mestres, amb una fotografia de l'homenatjat Antoni Mestres Casas

Jordi Tragant i la seva mare, Gemma Mestres, amb una fotografia de l'homenatjat Antoni Mestres Casas / Oscar Bayona

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Mar Peñarroja Paz

Mar Peñarroja Paz

Manresa

Amb un públic molt nombrós s'inaugurava, avui, a la plaça de la Independència de Manresa, Metralla l'obra del guardiolenc Marc Sellarès. L'escultura, una reproducció feta d'acer d'una metralla recollida durant els bombardeigs a la ciutat, té una alçada de nou metres i s'erigeix en homenatge a les víctimes manresanes de la Guerra Civil gràcies al mecanisme de so que té a l'interior i que reprodueix els noms dels 813 morts manresans del conflicte.

Gemma Metres, filla de l'homenatjat Antoni Mestres, avui, a la inauguració de &quot;Metralla&quot;

Gemma Metres, filla de l'homenatjat Antoni Mestres, avui, a la inauguració de "Metralla" / Oscar Bayona

"Calia recordar les víctimes", assegurava Marc Aloy, l’alcalde, en un acte on hi han participat Aloy, juntament amb la regidora de Cultura i Llengua Tània Infante; Joaquim Aloy, fundador i membre de l'Associació Memòria i Història de Manresa; el director del Memorial Democràtic de la Generalitat de Catalunya, Jordi Font Agulló i Joan Carrió Grau, fill de Jacint Carrió Vilaseca, un dels manresans deportats i supervivent als camps d'extermini nazis de Mauthausen i Gusen.

"Un acte de justícia i dignitat", com el definia Joaquim Aloy, que neix de la proposta de Jordi Tragant Mestres. "Vaig demanar amb l'alcalde si podríem fer un monument a les víctimes de la Guerra Civil", explicava Tragant. I Marc Aloy li va encarregar l'escultura al bagenc Marc Sellarès qui, amb la col·laboració i la feina de l'Associació Memòria i Història hi ha inclòs els 813 noms dels manresans que van morir, víctimes del conflicte.

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Maria Rosa Palacín, filla de l'homenatjat Sebastià Palacín, escoltant l'escultura

Maria Rosa Palacín, filla de l'homenatjat Sebastià Palacín, escoltant l'escultura / Oscar Bayona

Un acte "emotiu", com l'ha definit Marc Aloy, on també hi han assistit Maria Rosa Palacín, filla de l'homenatjat Sebastià Palacín Ametlla; Isabel Cayuela Garcia, filla del recordat Josep Cayuela Cayuela, executat al Cap de la Bota el 16 de juliol de 1939, i Gemma Mestres Barcons, mare de Tragant i filla del també avui reconegut d'Antoni Mestres. "Estem molt contents", deia Gemma Mestres de l'homenatge a les víctimes de la Guerra Civil en forma d'escultura que Marc Sellarès signa a la ciutat.

Isabel Cayuela, filla de Josep Cayuela Cayuela, un dels homenatats a l'escultura de Sellarès

Isabel Cayuela, filla de Josep Cayuela Cayuela, un dels homenatats a l'escultura de Sellarès / Arxiu particular / Conxita Parcerisas

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