El Palau Firal es vesteix de gala i en«dignifica» l’espai, fins ara poc valorat pels manresans
La primera edició del festival Camins tanca amb un balanç molt positiu: un 865 d'ocupació i la certesa que tindrà una segona edició
Un festival que vol convertir-se en tot un referent de la Catalunya central necessita un espai a l’altura de les expectatives. I Camins ho ha aconseguit.
"Amb unes vistes de Montserrat i un paisatge que s’estén a l’infinit", deia Marc Aloy, l'alcalde de Manresa, al Palau Firal només li calia que el miressin amb uns altres ulls. "Dignificat". Així definia l’alcalde el resultat del procés de transformació que l’ambientació del festival Camins ha fet amb el Palau Firal, "un espai conegut però poc preuat pels manresans". Fins ara.
Camins, que quan va anunciar l’emplaçament només va rebre "dubtes i poca confiança", continuava l’alcalde, ha sorprès a tots els assistents tant amb l’espai com amb la gastronomia i el format, boutique. Ingredients de proximitat, vins de Denominació d’Origen del Pla de Bages i artistes tant locals com de projecció nacional han reconvertit el ciment del Palau Firal en l’emplaçament del primer gran festival de la ciutat.
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