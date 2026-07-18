La primera edició del Camins tanca amb 13.691 espectadors i anuncia que tornarà
El Palau Firal ha acollit aquest juliol el festival amb un format inèdit a Manresa
Amb un 86% d’ocupació el projecte es consolida i anuncia un cartell més eclèctic, amb més artistes i encara més públic de cara l’any vinent
"Hi tornarem? Sí, hi tornarem". Amb aquestes paraules acabava Marc Aloy i Guàrdia, l’alcalde de Manresa, la roda de premsa que es va celebrar ahir en un Palau Firal gairebé irreconeixible: "L’ambientació és espectacular", afegia. Amb un 86% d’ocupació "tanquem el festival amb una fita inèdita", afegia Xavi Pascual, director del Camins i de Promo Arts Músic, la impulsora del projecte. Pascual i Aloy, a les grades que fins ahir van acollir el festival Camins, només podien fer un balanç positiu de la primera edició d’un festival que neix de la col·laboració entre Promo Arts Music i l’Ajuntament de Manresa, juntament amb Manresana d’Equipaments Escènics (MEES), i que ja donen per consolidat.
"Feia dos anys que teníem el cor de Catalunya en el punt de mira", explicava Pascual. La intensa activitat cultural de Manresa feia pensar al director que un festival de gran format podria funcionar a la ciutat. I, tot i la calor, ho ha fet. Amb 13.691 espectadors, els de Manresa han estat el públic més nombrós amb un 31,6% del total d’assistència. Però altres poblacions del Bages com Sant Joan de Vilatorrada (4,6%), Sant Fruitós de Bages (3,9%), Santpedor (3,6%), Navarcles (2,16%), Navàs o Sallent(1,74%) també han ajudat a que el festival tingui una projecció a la comarca. "La gent ha repetit. Ha estat una gran sorpresa que persones que tenien entrada per un concert acabessin tornant i venint a tres o quatre", deia Aloy que, assegurava, "no havia rebut mai tants missatges de felicitació". "Ens aturen pel carrer", afegia Tània Infante, regidora de Cultura i Llengua i també present a la roda de premsa. Però Camins no vol ser un festival regional: "volem arribar a públic d’arreu del país, ser un festival de referència", afirmava Pascual que, avançava, un format més "eclèctic" i "amb més artistes" de cara l’edició de l’any vinent, ja confirmada per l’equip de govern municipal.
"Mantindrem les grades, però obrirem la possibilitat d’una platea a peu dret", deia el director, una novetat que podria ampliar el públic de 2.600 a 4.000 espectadors. "Amb concerts com el de Joan Dausà hem vist que és possible portar les grans produccions d’estadis com el Sant Jordi però en un escenari molt més exclusiu". I aquesta és la direcció que el festival vol prendre de cara futures edicions. Enguany, Camins estava pensat per "un públic adult, a partir de 30 o 40 anys", reconeixia, però la intenció de cara l’any vinent és programar actuacions "familiars i per públic més jove". Igualment, a Camins són conscients que "hem portat a artistes que s’han repetit en altres cartells" i aquest és un aspecte que saben que cal canviar: "volem públic de fora que vegi en el Camins l’oportunitat de veure artistes que no acostumen a venir al territori", assegurava.
Camins és un festival "que feia molt de temps que buscàvem i que, per fi, hem pogut teixir", deia l’alcalde d’un festival que, tot i generar inicialment molts dubtes —s’ha celebrat al Palau Firal—, tanca la primera edició amb un gran somriure als llavis.
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