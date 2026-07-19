Els teixits de la Fàbrica Jorba tanquen el festival Efímera de Calders
Aquest cap de setmana acaba la setzena edició del certamen amb sis propostes d’art contemporani
Les últimes obres es podran veure avui a partir de dos quarts de set de la tarda a l’antic complex fabril
Dos dies de cloenda pel festival Efímera de Calders que, avui (18.30 h), tanca la seva setzena edició. El "decreixement" ha sigut la temàtica central de les propostes artístiques d’enguany, una edició menys internacional i més lligada al territori, que ha buscat "incidir en les tècniques ancestrals i la memòria", explica Roser Oduber, directora del festival. Per aquesta raó, en aquests dos dies de cloenda, l'Efímera s’ha centrat en l’art del tèxtil i ha convertit la Fàbrica Jorba de Calders en l’escenari de sis propostes artístiques.
Tres instal·lacions, una cocreació i dues performances es podran veure avui entre les 18.30 i les 20 h a la Fàbrica Jorba de Calders. La primera proposta és Entre Teles, una instal·lació, a càrrec de Xènia Flores i Paula Gràcia, que va néixer en el marc del festival FABA de Manresa i que ara s'ha adaptat a la localitat de Calders. Construïda a partir de fotografies sublimades sobre gasa transparent, la tela i la imatge teixeixen la història de la Fàbrica Jorba de Calders, que el 2025 celebrava el 100 anys.
I de la gasa al fil. Eva Soto presenta, per l’acte de cloenda d’aquesta setzena edició El fil d’Ariadna. Soto converteix Ariadna en un vestit blanc. Sense cap, és del coll des d’on li surt el fil vermell que conduirà a Teseu fins a la sortida del laberint. Una metàfora de com Ariadna (la dona?) teixeix la vida que l’envolta.
Però si hi ha una proposta que enguany ha demostrat ser un èxit és el projecte de Cocreació de Lara Campos i Maia Chozas juntament amb CaldersArt i l’Associació Cultural de la Dona de Calders. "Han trobat proveïdor de llana, un pastor d’ovelles de la zona", diu la directora i, a partir de l’antiga tècnica de l’enfeltrat i "a moltes mans", continua, han elaborat una creació conjunta que fa valdre la importància dels processos i el paper del públic: 60 persones van participar per "unir els artistes amb el territori i els seus habitants, un dels objectius que mou el festival".
En una direcció similar, la Rosa Gema Doughty recupera una exposició del 2013 a l’Espai Memòries de l’aleshores Museu Comarcal (ara, Museu de Manresa) sobre el viatge que va fer la seva àvia durant la Guerra Civil. "Durant la guerra, moltes dones van haver de fugir", explica Oduber, i l’àvia de la Rosa Gema en va ser una. Delatada a Madrid amb "acusacions infundades, com s’anuncia a la instal·lació, va arribar a Catalunya. La producció, que va ser teatralitzada a la sala Els Carlins de Manresa el 2021, forma part del programa de CACIS El Forn de Calç de Calders i es pot veure aquest cap de setmana a l’espai Fàbrica Jorba del municipi. "El lligam entre la figura de la dona i un espai tèxtil i de colònia ens va semblar adient", diu Oduber.
A Efímera "som molt conscients que els artistes incideixen, amb la seva obra, en el medi natural", asegura la directora. "Per això cada vegada potenciem més les arts vives i que impliquen el cos". I per això, enguany, la cloenda (20 h) anirà a càrrec de la performance de Laura Bataller, Trames i telers i de Gessamí Olesa, amb una acció performativa i sonora titulada El motor que aprèn a respirar, dues interpretacions que parlen sobre la vida i el moviment amb la Fàbrica Jorba de teló de fons.
"L’espai ha condicionat les obres", explica Oduber que, afegeix, "les propostes que s’han fet entorn del centre han girat al voltant d’un decreixement de caràcter més natural i terrenal" com, per exemple, la instal·lació de Marc Sellarès, que es va situar a la mateixa pedrera d’on s’extreia la calç. Precisament perquè les obres interactuen amb el medi, "i més en un moment de molta activitat de reproducció animal", Oduber assegura que el festival vol que "l’accés ha de ser controlat i no massificat". Per aquest motiu i tot i que el primer cap de setmana del festival (27 i 28 de juny) van arribar a tenir 100 visitants, "ens va sorprendre, tenint en compte que aquest any a Manresa hi ha hagut molta activitat cultural i un gran festival", Camins, "és el nostre límit i no tenim intenció de fer un creixement".
Efímera, que enguany s’ha celebrat els mesos d’estiu, preveu tornar l’any vinent amb la seva programació habitual de tardor. La decisió no només respon a "evitar la calorada", diu la directora, sinó també a la participació d’artistes del nord d’Europa amb qui treballaran el 2027: "des de la direcció del festival de Noruega, amb qui hem firmat la col·laboració, ens han demanat que els artistes no hagin de suportar tanta calor, que no hi estan acostumats."
Per aquest diumenge de cloenda preveuen un nombre menor de visitants, però per a Efímera decréixer, avui, no és un problema: "fem un balanç positiu de l’edició, molt lligada al territori i a la memòria", afirma Oduber d’un festival internacional que acosta l’art efímer al públic local.
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