Més de 100 artistes d’Ampans omplen el Kursaal amb "El Príncep Blau"
L’espectacle planteja una reflexió sobre la tendència a jutjar les persones per les diferències, i reivindica la necessitat de construir una societat més oberta
Regió7
El Teatre Kursaal de Manresa va acollir dijous l’estrena d’El Príncep Blau, el nou espectacle del Taller de Teatre d’Ampans, una producció que enguany ha tingut una significació especial en coincidir amb el desè aniversari d’aquest projecte artístic i inclusiu.
Més de 100 artistes vinculats als diferents centres i serveis d’Ampans van pujar a l’escenari per donar vida a una història que parla de diversitat, prejudicis i acceptació. A través de la música, la interpretació, la dansa i els audiovisuals, l’obra planteja una reflexió sobre la tendència a jutjar les persones pel seu aspecte o les seves diferències, i reivindica la necessitat de construir una societat més oberta i inclusiva.
L’espectacle és el resultat de mesos de preparació en què els participants han treballat de manera coordinada des de diferents serveis de l’entitat. La complexitat del muntatge fa que bona part dels assajos es desenvolupin per separat i que moltes de les peces s’acabin encaixant en la fase final de preparació. Malgrat aquest repte organitzatiu, el resultat ha tornat a demostrar el potencial del treball col·laboratiu i de les arts escèniques com a eina de desenvolupament personal.
El president d’Ampans, Lluís Sánchez, va destacar durant la seva intervenció que el Taller de Teatre «és un dels projectes que millor expressa què és Ampans: persones que creixen, que participen, que creen i que ens demostren cada dia tot el seu potencial». Sánchez va tenir un reconeixement especial per a Laia Feliu, directora de les classes de teatre de la Fundació Ampans, que assumeix la música i la coreografia i dinamitza totes les activitats de teatre a cadascun dels serveis d’atenció diürna que participen. Així com per a Joan Barbé, creador de la història i del guió, Laia Olivé i La Pinya, responsables de l’univers audiovisual de l’obra, Pep Garcia, per la coordinació tècnica, i Dolors Garzón, a qui va definir com «una de les ànimes del projecte» per la seva capacitat d’impulsar-lo i fer-lo créixer al llarg dels anys.
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