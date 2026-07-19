"El rescat de les cent donzelles" retorna a Bagà després de nou anys en una comunió entre actors i públic
La representació renovada va reunir gairebé 700 persones i ara s'ha de valorar la periodicitat de les representacions en aquesta nova etapa
“El Rescat de les Cent Donzelles” de Bagà, una escenificació pròpia de la població de caràcter popular, ha tornat i ho ha fet creant un grau molt alt de satisfacció als que han estat al davant de l’edició de la representació aquest 2026. Potser no ha tornat com a cita anual, però ha tornat per quedar-se i ara cal veure amb quina periodicitat. La representació que es va fer dissabte a la nit ha estat un èxit d’assistència amb gairebé 700 entrades venudes i, sobretot, “una comunió” entre els actors i actrius, el públic, els músics i totes les persones que d’una manera o altra hi han estat implicades. “Tothom es va posar dret al final, aplaudint amb emoció. Vam acabar amb una gran dosi d’adrenalina”, ha assegurat aquest diumenge la directora de la representació, la baganesa Laura Corominas, que ha comptat amb el suport de la seva parella, Marc Marginet. “El Recat de les Cent donzelles” es va deixar de representar el 2017.
El llibre de l’obra ha estat 9 anys tancat, en silenci, esperant un nou moment, aquesta represa, una nova oportunitat. Corominas ha volgut “respectar” el text i la música original, tornar a l’autenticitat. “El que vam fer va ser ajuntar la tradició i l’experiència amb idees noves”, explica Corominas, però respectant el document original. Sí que hi va haver una revisió perquè és una proposta escènica en què tot el pes dramatúrgic requeia en personatges masculins, amb un paper secundari per a les actrius, i en la versió que es va poder veure dissabte, la dona, les donzelles, prenen més protagonisme, com explica Corominas.
En la música, respectant la idea original, també s’han fet arranjaments, Al davant de l’apartat musical hi ha el músic i compositor baganès David Quintana. “Ha fet uns arranjaments preciosos”, comenta Corominas, que destaca que en la representació de dissabte hi va haver una novetat significativa: els protagonistes són els que interpreten les peces, que abans feia el cor. I la directora escènica destaca el fet de poder comptar amb actors que també han pogut interpretar les peces musicals.
L’obra és una representació teatral de gran format que recrea la llegenda més coneguda de Bagà. Explica com Galceran de Pinós, senyor de la vila, va ser capturat pels sarraïns durant la conquesta d'Almeria, l'any 1147. Per alliberar-lo, els seus captors exigien un rescat extraordinari: cent mil dobles d'or, cent cavalls blancs, cent vaques, cent peces de brocat i cent donzelles. Segons la tradició, abans que el rescat arribés a destí, sant Esteve i sant Genís van intervenir miraculosament i van retornar Galceran de Pinós a Catalunya, evitant així el sacrifici de les joves.
En els mesos de preparació de l’escenificació d’aquest 2026, Corominas ha pogut comptar amb la col·laboració de l’Associació Medieval de Bagà, l'Esbart Cadí i el Grup de Teatre la Faia. La directora escènica ha treballat amb una proposta complexa per poder moure les prop de 200 persones que van falta per la representació, a part dels 25 cantants del cor i els 16 músics i el director musical. Per aquest dissabte s’havien venut 680 entrades que omplien la plaça. I els veïns també van poder veure la representació des del balcó de casa, que també estaven tots plens.
La proposta de recuperar “El rescat de les cent donzelles” va néixer de l’Ajuntament i la recuperació de l’escenificació només podia ser així, segons Corominas, perquè es tracta d’un espectacle molt costós. Tornarà El Rescat? S’haurà de veure els pròxims dies en la valoració que se’n faci, però per l’eufòria del moment, la qüestió està més en el quan, que no pas en altres factors. “L’objectiu és fer poble, que tothom s’uneixi per recuperar el que no deixa de ser la nostra història”, afirma Corominas.
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