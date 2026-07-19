Rosario desplega la seva energia a Manresa en la cloenda del festival Camins
La cantant tancava ahir el certamen al Palau Firal en un emotiu concert on va recordar al seu germà Antonio
Marta Pich
"Que visqui l'art, que visqui la música i que visqui aquest públic". Amb aquestes paraules Rosario Flores s'acomiadava dissabte del públic que omplia el recinte del festival Camins al Palau Firal de Manresa. El públic va acabar dempeus i ovacionant a la petita de la saga Flores. La cantant va desplegar tota la seva energia en un concert en què va estar acompanyada de la seva banda habitual formada per set músics, entre els quals, el seu fill petit Pedro Antonio, com també dues coristes i dos bailaores.
La projecció d'un recull d'imatges de la família Flores combinades amb d'altres de la trajectòria professional de l'artista, van ser el preàmbul del concert. Rosario va aparèixer al mig de l'escenari per començar a cantar Mi gato, que va enllaçar amb Cómo me las maravillaría yo. Amb la força i expressivitat que la caracteritza i una posada en escena brillant, la cantant no va parar de ballar en tot el concert i es va canviar fins a quatre vegades de vestit. La vetllada va continuar amb De ley, per donar pas a Al son del tambor, una rumba catalana dedicada al seu pare, El Pescaílla, del que es van projectar imatges mentre ella interpretava la cançó. Malgrat el ritme frenètic amb el que va començar el concert, el públic es va mantenir assegut. Això sí, a Sabor sabor Rosario els va demanar que l'acompanyessin cantant. La complicitat amb la banda es palpava a l'ambient i els músics van tenir molt protagonisme al llarg del concert. El mateix va passar amb Chonchi Heredia i Mayte Pizarro, les seves coristes de tota la vida, que van interpretar temes com a solistes, sense la presència de Rosario a l'escenari. El concert també va oferir una part on el centre d'atenció va recaure en els dos bailaores.
L'artista va assegurar que el públic de Catalunya és el millor i Manresa no en va ser una excepció. Especial va ser el moment en el que va cantar Que bonito "una de les cançons més importants i significativa de la meva carrera, perquè va ser la primera que vaig escriure sola després que se n'anés el meu compositor preferit, el meu germà Antonio". Més tard arribaria un bloc acústic.La gira Universo de Ley que dissabte va fer parada a Manresa va comptar amb un convidat especial, tot i que de manera virtual. "No està aquí, però tenim la seva veu". Como quieres que te quiera, una altra de les cançons importants en la carrera de Rosario, la va interpretar a duet amb Sebastián Yatra, tot i que el colombià hi va ser present a través de la pantalla. Però si hi ha un tema que no pot faltar als concerts de Rosario i que va desfermar l'eufòria, aquest va ser la rumba Muchas flores. Aquí sí, tothom es va aixecar de les cadires per ballar.
"No puc acomiadar-me sense cantar aquesta cançó que va escriure el meu germà fa molt de temps". Seria impensable que en un concert de Rosario no sonés No dudaría, que ha esdevingut tot un himne. "Cridem fort per un món millor. Manresa, no dubtaria a tornar a cantar-vos sempre". Amb el desig de tornar aviat, Rosario s'acomiadava visiblement emocionada i amb aquest concert es posava punt final a la primera edició del festival Camins.
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