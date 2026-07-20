Una campanya de micromecenatge proposa convertir una botigueta històrica de Peramola en centre d'activitats i llibreria
El projecte vol recuperar l'antiga Casa Rotxé com a espai de trobada del municipi, amb una aposta per la poesia i els autors del Pirineu
L'editorial Edicions Salòria ha posat en marxa una campanya de micromecenatge per fer realitat l'obertura d'una llibreria a Peramola, un projecte que pretén recuperar un espai emblemàtic del municipi i reforçar-ne la vida cultural. La iniciativa s'ha activat a través de Verkami amb l'objectiu d'obtenir els recursos necessaris per inaugurar l'establiment el pròxim 8 d'agost.
La nova llibreria s'instal·larà a l'antiga Casa Rotxé, una botiga històrica del poble que durant dècades va ser un punt de referència per als veïns, on es podien adquirir des de productes per a la llar fins a còmics i altres novetats editorials. L'establiment va abaixar la persiana fa més de vint anys arran de la jubilació dels propietaris i la manca de relleu generacional.
Amb aquesta iniciativa, l'editorial vol convertir de nou l'espai en un punt de trobada per als habitants d'aquest municipi de poc més de 300 veïns i en un motor de dinamització cultural. El projecte també aposta per donar un protagonisme especial a la poesia i als autors locals, tant de Peramola com de la resta del Pirineu.
Un dels impulsors de la iniciativa és l'escriptor Ramon Besora, estretament vinculat al municipi, que juntament amb el poeta Josep Espunyes ha contribuït a convertir Peramola en un referent literari. Aquesta tradició es va reforçar el 2022 amb el projecte "Peramola, tot l'entorn és poesia", que va instal·lar diversos versos repartits pel poble, incloent-hi un poema d'Espunyes a les escales del Casino i altres creacions de poetes catalans com Miquel Martí i Pol o Maria-Mercè Marçal elaborades amb la col·laboració d'alumnes de l'Escola Massana de Barcelona.
La campanya de micromecenatge ofereix diverses recompenses als col·laboradors. Entre aquestes hi ha bosses de cotó amb la imatge del projecte, vals de compra per a la futura llibreria d'entre 20 i 150 euros i, per a les aportacions més elevades, activitats exclusives com tertúlies amb autors del Pirineu, passejades poètiques guiades per Ramon Besora o lots amb els 31 títols de la col·lecció Petit Pirineu.
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