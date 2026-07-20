Rosalía entra a l'examen per obtenir la nacionalitat espanyola: "Una de les cantants més famoses..."
Més de 130.000 persones fan cada any la prova per obtenir la nacionalitat espanyola
Oriol García Dot
L'Institut Cervantes és una institució pública creada pel Govern espanyol l'any 1991 per promoure l'ensenyament de l'espanyol i difondre la cultura dels països hispanoparlants arreu del món. A més, és l'organisme encarregat d'elaborar i organitzar els exàmens per obtenir la nacionalitat espanyola.
Hi ha dues proves principals per obtenir la nacionalitat espanyola. Per a les persones que provenen de països no hispanoparlants, hi ha un examen que acredita un nivell bàsic de competència en llengua espanyola, anomenat DELE. L'altra és la prova de coneixements constitucionals i socioculturals d'Espanya (CCSE).
I és en aquesta segona prova on ha entrat Rosalía, una de les cantants més famoses del món actualment.
Més de 130.000 persones cada any
Segons les dades que publica aquest organisme, cada any més de 130.000 persones fan l'examen CCSE per intentar obtenir la nacionalitat espanyola. De fet, l'any passat la xifra es va enfilar fins a les 277.222 persones. A més, les tres nacionalitats que més fan la prova són la veneçolana, la colombiana i la marroquina.
Tal com indica el nom de l'examen, la prova pretén avaluar si els aspirants tenen coneixements bàsics sobre la Constitució espanyola, l'organització de l'Estat i la cultura, la història i la societat espanyoles. En aquest context, ha transcendit que una de les preguntes d'aquest examen esmenta l'artista de Sant Esteve Sesrovires (Baix Llobregat), que ha entrat així a la història de la país.
Pregunta sobre Rosalía al CCSE
Concretament, la pregunta està formulada de la manera següent: "Una de les cantants espanyoles més famoses actualment és...". Com que és una prova de tipus test, l'organització ofereix tres opcions de resposta: Marisol, Lola Flores i Rosalía.
La resposta correcta, òbviament, és Rosalía. L'artista catalana, nascuda el 1992 a Sant Esteve Sesrovires, des que va saltar a la fama el 2018 amb la cançó Malamente, inclosa al seu àlbum El mal querer, s'ha mantingut com una de les artistes més destacades del panorama internacional.
Estil original i modern
El seu estil original i modern, que barreja el flamenc amb el pop, el reggaeton i la música urbana, l'ha portada al cim de l'èxit internacional. A més, l'artista catalana ha guanyat diversos Latin Grammy, ha estat reconeguda arreu del món com una artista influent i fins i tot apareix en llistes de referència sobre estil i cultura globals.
Per tant, Rosalía, una de les artistes espanyoles més influents del món, amb més de 25 milions de seguidors a Instagram i més de 21 milions d'oients mensuals a Spotify, ha passat a formar part de la història d'Espanya en aparèixer a l'examen CCSE com a referent de la cultura del país.
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