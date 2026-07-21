demanda
Els EUA pausa la fusió entre Paramount i Warner Bros. Discovery
Una jutge federal ha dictat una ordre de restricció temporal de 14 dies per evitar la fusió de 110.000 milions de dòlars per riscos de monopoli.
El Periódico
La Justícia dels Estats Units va ordenar interrompre de manera temporal la fusió entre Paramount i Warner Bros. Discovery, després que una coalició de 12 estats del país presentés una demanda per frenar el procés per riscos de monopoli.
La jutge del Districte Nord de Califòrnia Araceli Martínez-Olguín va emetre una ordre de restricció temporal que impedeix a Paramount tancar la transacció de 110.000 milions de dòlars per almenys 14 dies i va programar una audiència per al 3 d’agost per escoltar els arguments de les dues parts, segons la sentència a què va tenir accés l’agència Efe.
La decisió respon a una demanda presentada la setmana passada liderada per Califòrnia i Nova York que argumenta que la fusió "eliminaria la competència" a Hollywood i viola una llei federal de 1914 que prohibeix les fusions que probablement redueixin substancialment la competència.
"Es prohibeix temporalment als demandats tancar o consumar qualsevol mesura directa o indirecta per integrar o consolidar les seves operacions", es llegeix en l’escrit judicial. La prohibició inclou els agents, funcionaris, empleats, advocats i altres persones que participin en la fusió continuar avançant el procés, va aclarir la jutge.
Cine i televisió
L’operació donaria a la companyia resultant prop del 27% del mercat de distribució cinematogràfica i més del 30% en el segment de grans estrenes taquilleres, a més de reforçar la concentració en el negoci de canals bàsics de televisió per cable, d’acord amb la querella.
El fiscal de Califòrnia, Rob Bonta, va qualificar d’"il·legal" la fusió dels dos gegants de l’entreteniment i va advertir que "provocaria preus més alts, menor qualitat i menys contingut cinematogràfic i televisiu", cosa que perjudicaria les sales de cine, els distribuïdors de televisió per cable bàsica i, en última instància, al consumidor.
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