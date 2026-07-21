Més de 58.000 espectadors al Kursaal en el primer semestre del 2026, amb rècord d’espectacles i funcions
No s’ha superat la marca del primer semestre del 2025, 60.000 persones, però la tendència es manté: per sobre de 55.000 la primera part de la temporada
És la tercera millor xifra des de la reobertura, ara fa 19 anys | De gener a juny s'han exhaurit entrades de 19 espectacles, sobretot de teatre i a la Sala Gran
Si no són espectadors són espectacles i funcions. Els rècords semblen fets a mida per al teatre Kursaal, que avui presentava les xifres del primer semestre d’enguany. No s’han superat els 60.000 espectadors del 2025, però la xifra es manté pràcticament per sobre dels 55.000 des de fa quatre anys, una tendència que referma el salt aconseguit un cop deixada enrere la pandèmia (2020-2021). En total, de gener a juny, el teatre va rebre 58.184 espectadors, la tercera millor xifra dels 19 anys del Kursaal, només superada pels 60.539 de l’any passat i els 59.655 del 2023.
Més rècords: Abonaments venuts
Jordi Basomba, gerent de Manresana d’Equipaments Escènics, Tània Infante, regidora de Cutura de Manresa, i Joan Morros, responsable d’El Galliner, programadors dels teatres manresans, van valorar la primera part d'un temporada que sense grans musicals (no tornaran fins l’any que ve, amb The Book of Mormon) i amb 2.000 espectadors menys respecte el mateix període de fa un any, ha fet rècord d'espectacles (101) i de funcions (146). I no només. També d'abonaments venuts: 1.108, una xifra «molt superior» als 995 del Toc de Teatre i Toc Obert de l’any passat; i molt per sobre dels 876 abonats del mateix període del 2024. De fet, el Toc de Teatre ha assolit la seva millor xifra de la història amb 802 abonats; i el Toc Obert, amb 306 abonats, el que torna a fer palès que «una gran part del públic del Kursaal és molt fidel a la programació», com han subratllat Infante i Basomba. I encara té més mèrit perquè, ha remarcat el gerent del Kursaal, «no és el mateix públic de fa 20 anys, hi ha hagut una renovació». De cara a pròximes campanyes, la intenció és fer algun canvi «a l’abonament estrella, el Toc de Teatre», que estan acabant de concretar.
En aquest primer tram de l’any, l’ocupació mitjana dels espais que gestiona MEES (Kursaal, Conservatori i Plana de l’Om) ha estat del 71,8%. El 72,4% en la Sala Gran del Kursaal, i el 76,1 % en la Sala Petita. Ambdues sumen el 80% dels espectacles del primer semestre i el gros del públic: 53.481. A remarcar l'Espai de la Plana de l’Om, "un pol d’activitat cultural i social al servei d’entitats i institucions, per les característiques de l’espai, i la ubicació. Moltes entitats manresanes i de la comarca el fan servir per organitzar els seus actes públics". Aquest primer semestre hi han passat 11.566, gairebé un miler més que l’any passat.
Arts de carrer: A potenciar
Aquest semestre, com ha recordat Basomba, també ha inclòs espectacles i funcions d’arts de carrer no comptabilitzades en les xifres anteriors (són gratuïts i a l’aire lliure), com per exemple la recuperació d’Un Passeig de Titelles, una iniciativa d’Imagina’t que havia quedat aturada per la pandèmia i de la qual s’espera que tingui continuïtat; la celebració dels 7.000 dies del Kursaal, amb tres funcons al pati de Gota de Txema Muñoz; o l'espectacle Jan i Júlia i la llegenda de la Llum, programada pel Servei Educatiu en 4 funcions la setmana de la Llum.
Ocupació per gènere: Primer, teatre
El gruix de públic d’aquest primer semestre del 2026 l’han aportat els espectacles de teatre (22.620 espectadors amb funcions exhaurides de Hamlet d’En Peyu i Albert Pla, Pel davant i pel darrera, Els fills o La corona d’espines, seguit de la música (15.694) i el Servei Educatiu, que hi aporta gairebé 11.000 espectadors. I pel que fa a l’òpera, en destaca el 85,3% d’ocupació en els dos espectacles programats, un percentatge que constata l’alça d’aquest gènere en les darreres temporades de programació del Kursaal.
Entrades exhaurides: 19 espectacles
Pel que fa a espectacles amb entrades exhaurides, han estat un total de 19, sobretot de teatre i programats majoritàriament a la sala gran del Kursaal. De fet, s’han exhaurit entrades d’obres com Gegant, Pel davant i pel darrera o Hamlet d’en Peyu i Albert Pla o Els fills, també dels concert d'Una passió de pel·lícula de l’OSV, el concert de Cap D’Any de la UMBages o el concert Pianant de Manel Camp i Carles Cases, o l’espectacle per a públic familiar La rateta Martina i el Ratolí Serafí i El meu primer Nadal al Kursaal.
Servei Educatiu: Continua creixent
Aquest curs s’han dut a terme els 5 projectes que hi ha consolidats (ReXics, CantaXics a les Escoles, Cantània, Fem Òpera i Fem Dansa), adreçats i adaptats a totes les etapes educatives des d’Educació Infantil i fins a ESO. Una oferta educativa que no para de créixer any rere any amb més participants i públic a les representacions. Enguany els projectes del Servei Educatiu han comptat amb la participació de 4.907 alumnes de tota la Catalunya Central. Un servei educatiu que es completa amb el projecte Canta Gran, adreçat a cors i cantaires de gent gran, que va comptar amb 375 participants. Pel que fa a públic, les dades segueixen la tendència dels darrers cursos, amb un total de 11.893 persones.
Per segon any consecutiu, dins del Servei Educatiu s’han ofert l’espectacle Jan i Júlia i el Misteri de La Llum a l’entorn de la festa de la Llum del 21 de febrer a Manresa. Van ser 5 funcions a la sala gran adreçades a alumnes de cicle inicial i 3r de Primària d’escola de Manresa, que van veure un total de 996 alumnes. També com a funcions escolars hi va haver les 3 representacions de Jan i Júlia i La llegenda de Sant Jordi al pati del Kursaal, adreçades a alumnat d’Educació Infantil, on van assistir un total de 1.190 alumnes.
L’Aula d’Arts Escèniques
A part de la programació, el Kursaal acull l’Aula d’Arts Escèniques, l’oferta formativa municipal en el camp de les arts escèniques que permet descobrir i d’una manera lúdica en les tècniques teatrals. El curs 2025-26 han estat 247 les persones que s’han apuntat als cursos que es duen a terme entre setembre i juny. Com cada estiu, l’Aula de Teatre ofereix Tallers de teatre adreçat de 4 a 18 anys. Enguany, durant les 4 setmanes de tallers (del 29 de juny al 24 de juliol) s’han inscrit 180 alumnes. En aquests moments ja hi ha obertes les inscripcions per al curs 2026-27, amb la novetat que oferirà un curs de 2 hores setmanals de maquillatge i caracterització escènica.
Gairebé 15.000 entrades venudes del darrer semestre
La venda d’entrades dels espectacles de la propera temporada agost-desembre 2026 va a bon ritme ja se’n han venut prop de 15.000. També la compra d’abonaments s’ha superat el miler, entre les 5 modalitats que s’ofereixen aquesta temporada: Toc de Teatre, Toc Obert, Toc d’Òpera, Abonament de Sala Petita i Abonament Pau Casals.
La nova programació arrencarà per la Festa Major de Manresa al Teatre Conservatori, amb els espectacles Charlie Pee, Toc Toc, qui hi ha? L'Auca del Sr. Pera i dos concerts de Los Diablos. I la temporada teatral començarà amb les comèdies Plaer culpable, i 3 funcions d'Una idea genial i Perfectes desconeguts. També podrem gaudir de les estrenes de l’obra de teatre Temps mort a les golfes de la manresana Àngels Fusté i el muntatge participatiu El retaule del flautista (2 funcions) de Jordi Teixidor i Carles Berga, una de les farses més populars del teatre català que serà representada per una vuitantena d’intèrprets de la comarca del Bages. A més a més, el 26 de setembre tornarà el Festival Màgic de Manresa amb activitats que ompliran de màgia per a totes les edats el centre de la capital del Bages.
Teatre
L’abonament del Toc de inclourà, a part d’Una idea genial i Perfectes desconeguts, L’últim àtom, una tragicomèdia apocalíptica amb Joan Carreras al capdavant i, per acabar, la revisió d’un clàssic, Contra Antígona, una producció del Teatre Lliure amb una posada en escena molt original, i amb 14 persones del públic a l’escenari. El 31 d’octubre a la sala gran hi haurà Dones valentes, l’adaptació teatral del llibre de la periodista Txell Feixas Torres sobre la lluita de les dones a l’Orient Mitjà que va fer el Teatre Lliure. I el 6 de novembre pujarà a l’escenari del Kursaal una altra adaptació, en aquest cas, de la novel·la d’Eva Baltasar Permagel, amb el suïcidi com a tema de fons. I el 22 de novembre, Els objectes flotants, un espectacle molt especial tant pel tema -com acompanyar el dol- com pel format que protagonitzen Anna Sahun i Elena Gadel, junt amb la ballarina Ariadna Montfort.
Música
Pel que fa a música, a l’octubre hi haurà el doble concert Llach, gener 76, La Ludwig Band i un concert d’Els Catarres, que han triat Manresa per fer un dels seus 9 únics concerts a teatres catalans. Quant a música clàssica, amb motiu del 150 anys del naixement de Pau Casals, s’ofereix un abonament que inclou 3 concerts en els quals es podran escoltar les 6 Suites de Bach’interpretades pels violoncel·listes: Amat Santacana, Pau Codina i Ariadna Chmelik (2 suites a cada concert);a més d’un concert de La Novena de Beethoven amb l’Orquestra Simfònica de Sant Cugat; i un concert de sardanes de Pau Casals, interpretades per la Cobla de Cambra de Catalunya dirigida per Antoni Ros Marbà. Com sempre, hi haurà també la programació per a públic familiar d’Imagina’t, i espectacles com El fil invisible, (amb la manresana Aina Serra i la surienca Beth Rodergas) que torna en dues funcions. I les programacions dansa, òpera, Platea Jove, RBLS i de Gent Gran, i els cicles d’Arrel i Club de la Cançó.
Tal com ha destacat Joan Morros i Torné, coordinador d’El Galliner, "es tracta d’una programació eclèctica com és habitual” i que aquesta temporada compta amb diversos espectacles protagonitzats per dones, com ‘Permagel, Els objectes flotants, Títuba o ‘emps mort a les golfes; "no es tracta de qüotes, però quan aquests espectacles surten de gira, sempre els tenim en compte".
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