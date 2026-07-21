El musical The Book of Mormon aterrarà al Kursaal el març del 2027
El muntatge que va interpretar a Madrid l'actor manresà Jan Buxaderas tindrà, com és habitual, 7 funcions
Serà l'ocasió, explica el gerent del teatre, Jordi Basomba, per saber si "hem creat un públic de musicals"
Després que Mamma Mia! superés diversos rècords i es convertís, el novembre de l'any passat, en el musical més vist des de la reobertura del Kursaal, amb 5.600 persones, els musicals de gran format tornaran el 2027 amb The Book of Mormon, com ha anunciat aquest migdia el gerent de Manresana d'Equipaments Escènics, Jordi Basomba. Després d'una temporada sense grans musicals, el pròxim s'instal·larà al teatre manresà el mes de març i es faran, com és habitual, 7 funcions. Serà l'ocasió, remarcava Basomba, per saber "si hem creat un públic de musicals" que vol anar a veure unes produccions com The Book of Mormon, aplaudit per crítica i públic, però sense cançons arxiconegudes com les que proposen Mamma Mia! o Grease.
The Book of Mormon obre una porta a musicals dels quals "la gent no coneix ni una cançó", com ja explicava Basomba fa uns mesos a aquest diari després del rotund èxit de Mamma Mia! Un plantejament que es van fer els responsables del teatre després de l'èxit reiterat d'un gènere que aporta un públic que no és l'espectador habitual. L'anunci del nou musical s'ha fet en la roda de premsa de valoració del primer semestre del Kursaal, que ha superat els 58.000 espectadors, la tercera xifra més alta des de la reobertura, el 2007, en una temporada rècord quant a espectacles (101) i funcions (146).
The Book of Mormon, de la mateixa productora que la majoria dels muntatges que han passat pel teatre manresà, actualment ATG Entertainment, engegarà una gira de dos anys pels escenaris de l'Estat, que començarà el pròxim mes de novembre al Teatre Olympia de València. A Catalunya visitarà Sant Cugat el febrer i recalarà el març a Manresa, amb els dies encara per determinar. The Book of Mormon es va estrenar l'octubre del 2023 a Madrid, al Teatre Calderón, on es va instal·lar dues primeres temporades, i es va acomiadar aquesta primavera al Rialto, amb més de 1.000 funcions i més de 600.000 espectadors.
El manresà Jan Buxaderas
Els manresans Jan Buxaderas i Gina Gonfaus van fer el salt als grans musicals amb Mamma Mia!, l'octubre del 2022, al teatre Rialto de Madrid; ell en el paper de l’Sky, el promès de la Sophie, que interpretava Gonfaus. Un any després, l'actor deixava aquest musical per The Book of Mormon, un muntatge que va interpretar des de l'octubre del 2023 i fins al 19 de gener del 2025 i que el va fer guanyar el guardó de Millor Actor Protagonista de Teatre pel seu paper d'Elder Price en la gala dels Premis de la Unió d'Actors i Actrius. Vindrà a Manresa amb la gira? "A hores d'ara no ho sabem, segur que li agradaria", remarcava avui Joan Morros, responsable d'El Galliner. Actualment, Buxaderas, que va estrenar fa uns mesos al cinema la taquillera Balandrau, continua com alternant en el paper d'Elder Price, amb el qual ha tornat a pujar a escena un cop al mes.
'The Book of Mormon': Uns missioners de musical
Dels creadors de South Park - Trey Parker i Matt Stone- i de Robert López, compositor de grans èxits com Coco i Frozen, aquesta premiada comèdia musical gira al voltant d'Elder Price i Elder Cunningham, dos joves missioners de l'Església de Jesucrist dels Sants dels Darrers Dies, que són enviats a un llogaret remot d'Uganda per a educar els nadius en la fe mormona. Aviat descobriran, però, que la població local té altres preocupacions més urgents. El musical es va estrenar el 2011 al teatre Eugene O'Neill de Broadway, on es continua representant.
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