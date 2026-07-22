La fugida i l'evasió centren el 14è festival de fotografia analògica Revela't de Vilassar de Dalt
La cita reunirà a Vilassar de Dalt una vintena d'exposicions i commemorarà el bicentenari de la primera instantània
ACN
El Festival Internacional de Fotografia Analògica Contemporània Revela't girarà enguany entorn la fugida i l'evasió. Sota el lema 'Maneres d'escapar', la 14ª edició de la cita de Vilassar de Dalt (Maresme) se celebrarà de l'1 al 18 d'octubre reunint una vintena d'exposicions amb artistes de renom internacional. M. Castro Prieto, amb 'Caín', i Joni Sternbach, amb la sèrie 'Surfland' són els noms destacats d'una programació que també compta amb Tracy L. Chandler i Markus Kaesler, com també amb el guanyador de la convocatòria oberta, Àlex Llovet. Coincidint amb el bicentenari de la primera fotografia, el festival celebrarà la primera Jornada de Patrimoni Fotogràfic i Cultura Visual al Castell dels Marquesos de Santa Maria de Barberà.
En un context marcat per "la incertesa, la saturació informativa, la polarització, la pressa i el soroll constant", l'organització del festival ressalta que "escapar pot esdevenir també una manera de prendre distància, recuperar el temps propi i obrir espais per imaginar altres possibilitats".
El certamen es proposa reflexionar sobre totes les possibilitats i formats que planteja una escapatòria. La llibertat, la pausa, el desig de desaparèixer i la possibilitat de construir altres relats són algunes de les qüestions que es plantejaran a través de les exposicions.
Entre els primers avenços de la programació, Revela't també ha anunciat que lliurarà el distintiu de Plata al fotògraf Manel Armengol, que exposarà 'Manifestacions a Barcelona, 1976'.
El cap de setmana principal tindrà lloc els dies 16, 17 i 18 d’octubre, quan el municipi concentrarà el gruix de la programació amb exposicions, visites guiades amb artistes, 'market' fotogràfic, conferències i visionats de portfolis i activitats i tallers familiars de tècniques analògiques, entre altres propostes.
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